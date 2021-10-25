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25 октября 2021 года 18:08
Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71 руб./$1, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Рубль на прошлой неделе рубль вновь демонстрировал укрепление. Основными факторами для такой динамики национальной валюты стали продолжение роста цен на нефть и повышение ключевой ставки Банком России выше ожиданий рынка и сохранение регулятором жесткой риторики относительно ДКП. В результате российская валюта укрепилась на 1,0% по отношению к доллару, при этом индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,5%. Дальнейшая динамика рубля будет преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим фактором и динамикой цен на нефть. По нашим оценкам, целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71 рублей за доллар", - пишет Малин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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