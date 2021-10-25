"Финам" понизил рекомендацию для акций Газпрома с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 394,4 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что из-за совокупности роста спроса с запаздывающим предложением заполненность европейских газохранилищ еще в начале лета опустилась до минимума за 10-летнюю историю наблюдений, доступную на сайте GIE. Сейчас они наполнены лишь на 77% при среднем историческом значении для текущего периода года в 91%. При этом сезон наполнения хранилищ уже практически закончился, что вынуждает европейских потребителей покупать газ по любой цене.

На взгляд аналитиков, в первую очередь от данного роста выигрывает "Газпром", у которого 87% экспортных контрактов привязано к газовым фьючерсам разной длины. За счёт этого по итогам 2021г "Газпром" может выплатить 44,2 руб. на акцию (11,9% доходности), а в 2022г - 50,1 руб. (13,5% доходности).

"Однако рост цен на газ не будет носить устойчивый характер, так как слишком дорогой газ не выгоден никому, - полагают стратеги "Финама". - Потребители очевидны образом страдают от повышенных расходов. Производители, в свою очередь, могут проиграть от снижения спроса. Уже сейчас производители удобрений и некоторые энергоёмкие предприятия (например, в области металлургии) вынуждены приостанавливать мощности. Снова вводятся в эксплуатацию угольные электростанции и становится актуальнее вопрос генерации электроэнергии из нефтепродуктов. В более долгосрочном периоде слишком дорогой газ может спровоцировать ускоренный переход в сторону ВИЭ, о чём уже слышны призывы в ЕС. Российские власти принимают во внимание данные риски: недавно президент Владимир Путин заявил, что Россия будет способствовать нормализации цен на энергоносители".

Исходя из всего вышесказанного, аналитики инвесткомпании прогнозируют, что стоимость голубого топлива нормализуется ближе к концу следующего года, что в базовом сценарии снизит дивиденды "Газпрома" до 28,3 руб. на акцию в 2023г. По их оценке, скорость снижения цен на газ во многом будет зависеть от температуры в ближайшую зиму. Мягкий отопительный сезон мог бы уже к весне помочь восполнить дефицит. Холодная зима, напротив, способна продлить энергокризис как минимум на ближайший год. Кроме того, конкретно у "Газпрома" есть специфический риск - не исключено, что ЕС обвинит российскую компанию в способствовании создания энергетического кризиса.

"На этом фоне мы снизили рекомендацию по акциям "Газпрома" до "Держать". Целевая цена составляет 394,4 руб., что соответствует апсайду 6,6%. С учётом дивидендов апсайд выглядит интереснее - 18,5%", - резюмируют эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.