Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении ДКП Банком России - BCS Express

Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) Банком России, отмечается в комментарии BCS Express.

"Банк России полагает, что инфляция будет оставаться высокой до конца года и может даже ускориться. Регулятор допускает неоднократное повышение ставки на ближайших заседаниях. На следующем заседании 17 декабря ставка может быть повышена на величину до 100 б.п. Таким образом, рынок облигаций может оставаться под давлением. Под наибольшим ударом среднесрочные бумаги длительностью от 2 до 5,5 лет", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

По его мнению, корпоративные бумаги второго эшелона традиционно отстают от ОФЗ, поэтому у держателей небольших пакетов еще есть возможность скорректировать свой портфель. Бумаги сегмента ВДО, которые были устойчивей рынка с начала года, могут потерять свое преимущество на фоне сужения спреда по доходности к бумагам из второго эшелона. В качестве защитных могут выступить корпоративные облигации эмитентов второго эшелона длительностью до 2 лет.

"Хороший результат могут обеспечить линкеры ОФЗ-ИН (в частности, выпуск 52001), ОФЗ-ПК (например, 24020 и 24021) и корпоративные флоатеры, - полагает Галактионов. - Опытным инвесторам могут быть также интересны наиболее качественные эмитенты из сегмента ВДО, которые имеют потенциал для улучшения кредитных метрик. Однако такой вариант требует высокого уровня экспертизы инвестора и глубокого анализа интересующих бумаг".

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