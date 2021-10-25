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25 октября 2021 года 16:00

Рубль днем активно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 25 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине после пятничного повышения Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов, а также благодаря росту цен на нефть и усиленному спросу на рублевую ликвидность в период последних налоговых выплат октября.

Курс доллара США составил 69,9 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,15 руб./EUR1, подешевев на 72 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,5 копейки - до 74,96 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 октября на 72,78 копейки, до 70,1345 руб./$1, и уменьшил курс евро на 75,61 копейки, до 81,7418 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется к доллару и евро на дневных торгах, продолжая отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п. - до 7,50% - на фоне разгона инфляции. Регулятор выбрал нестандартный шаг, до этого лишь единицы аналитиков упоминали возможность повышения ставки на 75 б.п., но скорее, как о гипотетическом варианте.

Кроме того, поддержку рублю оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров под последние налоговые выплаты октября (в понедельник, 25 октября, в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы, чуть позднее - налог на прибыль), а также рост цен на нефть.

Рост позитива на внешних площадках обусловлен, в том числе, действиями Народного банка Китая (НБК, ЦБ страны) по поддержанию уровня ликвидности в финансовой системе страны. НБК в понедельник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,3 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться после того, как они завершили "в плюсе" прошлую неделю. Этому способствуют сильный спрос и ограниченные поставки, отмечают эксперты.

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,99% - до $86,38 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повышаются на 1,23% - до $84,79 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,9%. WTI завершила приростом девятую неделю подряд, прибавив 2,6%.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням, и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Кроме того, эксперты не исключают, что котировки нефти в следующем году будут торговаться в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.

"Импульс рублю придал Банк России, который в пятницу резко повысил ставку, сразу на 0,75%, тогда как консенсус-прогноз предполагал повышение на 0,5%. Более того, Центробанк заявил, что на ближайших заседаниях планирует и далее повышать стоимость заимствований при условии дальнейшего развития событий в соответствии с базовым прогнозом. Теоретически рубль может остаться в русле "бычьего" тренда и даже покуситься на новые максимумы в ближайшие дни, если обстановка на рынке нефти не претерпит изменений в худшую сторону, а спрос на доллар не вернется. Однако по мере роста "россиянина" создается угроза довольно агрессивной коррекции на случай потрясений, которые могут спровоцировать массовое бегство от рисков. Пока же основная борьба будет проходить в районе отметки 70 руб./$1", - отмечает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"В начале сессии рубль укреплялся благодаря позитивному внешнему фону, но вскоре он умеренно ухудшился, вызвав просадку российской валюты. Однако после открытия основных торгов рубль устремился вверх вслед за глобальными площадками и нефтью. Развивающиеся валюты в начале дня повышались благодаря снижению доллара. Однако утром он перешел к восходящим попыткам, вызвав просадку сектора, большинство представителей опустилось в минус. (. . .) Между тем, несмотря на падение ОФЗ, рубль пытается укрепляться на фоне восходящей динамики мировых рынков и нефти. Если эта тенденция продолжится, доллар может проверить на прочность годовой минимум 69,8 руб./$1, установленный в пятницу", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов резко выросли в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем после решения Банка России повысить ключевую ставку больше ожиданий. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 42 базисных пунктов (б.п.) - до 7,62% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 43 б.п. - до 7,71% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца поднялись на 45 б.п. - до 7,93% и 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 58 б.п. - до 8,54% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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