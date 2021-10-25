"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $225, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в США фиксируется сильный темп роста сервисов рассрочки платежей, во много обусловленный последствиями ковидных ограничений и изменений в потребительском поведении. Среди большого количества мелких и крупных компаний, принимающих участие в формировании рынка, мы выделяем PayPal. Компания уже представила свои продукты "Pay in 4" в США и "Pay in 3" в Великобритани, с помощью которых можно разбить платежи на несколько частей. Платежная система стала одним из ведущих игроков на данном рынке благодаря наличию конкурентного преимущества в виде уже имеющейся необходимой инфраструктуры. PayPal не подтвердила слухи о намерении купить компанию Pinterest за $39 млрд, что ранее снизило ее котировки, поэтому эксперты "Финама" ожидают укрепление ценных бумаг эмитента.

"С точки зрения технического анализа бумага торгуется около уровня поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $225 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики инвесткомпании.

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