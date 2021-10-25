"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с прогнозной ценой 700 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать GDR Globaltrans с прогнозной ценой 700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Рост ставок благодаря росту поставок угля. С начала года ставки на аренду полувагонов выросли с 750 руб./день до 1 245 руб./день. 65% парка Globaltrans - полувагоны. Около 28% грузовой базы приходится на перевозку угля.

- В середине октября Индия договорилась с Россией о поставках до 40 млн т коксующегося угля в год. реализация проекта позволит кратно нарастить объёмы транспортировки угля. В 2020г Россия поставляла лишь около 1,2 млн тонн коксующего угля.

- Акции торгуются с привлекательной дивидендной доходностью 12,6% за 2022г.

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