Справедливая доходность новых бондов "СГ-транса" находится на уровне 9,5% - "Инвестиционный банк Синара"

Справедливая доходность нового выпуска 5-летних облигаций АО "СГ-транс" серии 001P-01 находится на уровне 9,5% годовых, считают в "Инвестиционном банке Синара".

АО "СГ-транс" - крупнейший в РФ железнодорожный оператор, занимающийся перевозкой нефтехимических грузов, - 27 октября откроет книгу заявок на облигации серии 001P-01 на сумму 5,5 млрд руб. Срок обращения бумаг - 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Ориентируясь на бумаги железнодорожных операторов с близкими кредитными рейтингами, полагаем, что доходность дебютного выпуска должна находиться на уровне бумаг ХК "Новотранс" и не выше ЦППК. С учетом премии за дебют доходность, скорее всего, окажется в районе 9,5% годовых", - пишет аналитик Александр Афонин.

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