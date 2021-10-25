Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 69,5-71 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в ближайшие дни составит 70,5-72,5 руб./$1, а по паре евро/рубль - 81-83 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"После повышения ключевой ставки до 7,5% и четкого сигнала Банка России о возможном дальнейшем ее росте до конца года, рубль впервые с июня прошлого года достиг отметки 69,82 руб./$1, - напоминает эксперт. - Однако рублю сложно было удержать надолго доллар ниже 70, потому что сильны ожидания скорого ужесточения политики ФРС США, от чего ЕМ-валюты развивающихся стран могут оказаться под давлением. Кроме того, дальнейшему укреплению рубля могло препятствовать фиксирование прибыли игроками, которые ставили на укрепление национальной валюты. К евро рубль достиг максимума с июля 2020г - 81,28 руб./EUR1. На стороне российского рубля - предстоящие выплаты ключевых налогов и дивидендов "Роснефти" на текущей неделе, разворот нефтяных котировок в плюс, возобновление спроса на риск на мировых рынках".

Основным драйвером повышения ключевой ставки, на взгляд Тимошенко, стал последний рост инфляции, который, по сути, подтверждает, что производители пока не могут удовлетворить спрос, и этот гэп пока не заполнен. Это, в свою очередь, ещё дальше подогревает инфляционные ожидания, повышая проинфляционные риски в экономике.

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