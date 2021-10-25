Рынок акций РФ после позитивного открытия растерял прирост индекса МосБиржи из-за резкого укрепления рубля

Москва. 25 октября. Рынок акций РФ после позитивного открытия в понедельник растерял прирост индекса МосБиржи из-за резкого укрепления рубля на фоне выросшей нефти (Brent торгуется выше $86 за баррель), внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4201,43 пункта (+0,1%, на старте торгов индекс понимался выше 4220 пунктов), индекс РТС вырос до 1889,74 пункта (+0,6%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,4%.

Доллар упал до 70,04 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,6%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,5% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

ММК сократил EBITDA в III квартале до $1,157 млрд c $1,435 млн во II квартале, эксперты ожидали снижения до $1,163 млрд. При этом ММК сообщил о планах выплатить 2,663 руб. на акцию за III квартал.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российский рынок акций может ликвидировать часть пятничных потерь и вновь закрепиться выше 4200 пунктов по индексу МосБиржи за счет акций металлургов и нефтяников. Нефть встретила новую неделю ростом - основной идеей выступают признаки реального дефицита поставок. В США динамика запасов указывает на устойчивый спрос. Кроме того, на прошлой неделе нефтяники сократили число активных нефтяных буровых на 2 единицы, до 443 штук.

Нефтепереработка в Индии выросла в сентябре до 4,45 млн б/с по сравнению с 4,36 млн б/с переработки в августе. Рост спроса на нефтепродукты частично обеспечивается дефицитом угля.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть сохраняет восходящую динамику - Brent протестировала $86 за баррель, следующей целью является преодоление отметки $86,7 за баррель, которая последний раз наблюдалась во время предыдущего скачка нефти осенью 2018 года.

На следующей неделе ожидается встреча ОПЕК+, в преддверии которой в фокусе внимания могут быть публичные высказывания членов альянса о перспективах пересмотра политики нефтепроизводителей. По действующим условиям, 25 стран альянса ежемесячно добавляют на рынок 400 тыс. б/с, постепенно балансируя растущий спрос. Однако этого объема оказывается недостаточно, что отражается в сокращении запасов и росте цен. Тем не менее, представитель Саудовской Аравии, неформального лидера ОПЕК+, неоднократно говорил о том, что в 2022 году ожидается профицит и при существующих рисках со стороны COVID-19 увеличивать добычу быстрее не имеет смысла.

Но цены продолжают расти, в ряде стран-импортеров уже наблюдаются признаки роста социальной напряженности из-за дефицита топлива. Усугубляют ситуацию рекордные цены на уголь и газ, которые по возможности стараются заменить более дешевыми мазутом и дизельным топливом. Дополнительный спрос на нефть от такого замещения оценивается в 0,5 млн б/с до конца года, что ранее не учитывалось при формировании графика ОПЕК+.

С учетом таких обстоятельств, вопрос о дальнейшей политике ОПЕК+ остается открытым. Появление слухов о возможности более сильного, чем запланировано, увеличения добычи ОПЕК+ будет негативно влиять на динамику нефтяных цен.

Данные по буровой активности в США слабые, что является несущественным, но все же фактором поддержки для нефтяных цен. Число буровых установок остается недостаточным, чтобы обеспечить стабильный рост американской добычи. Текущие уровни поддерживаются за счет завершения пробуренных ранее скважин (DUCs). Поводов ожидать, что добыча США в IV квартале ощутимо превысит прогнозы, сейчас нет. EIA ожидает добычу на уровне 11 млн б/с в октябре, 11,13 млн б/с в ноябре и 11,27 млн б/с в декабре, отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ резко негативно отреагировал на решение ЦБ РФ поднять процентную ставку сразу на 0,75 п.п. и намерение увеличить ее еще до конца года. Это привело к укреплению рубля, что оказывает давление на индекс МосБиржи.

Распродажи рублевых акций можно оценить как избыточные, эти потери должны быть частично отыграны, тем более что внешний фон благоволит покупкам. Высокая ставка ЦБ приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции МосБиржи, которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и рекомендуется ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно.

Золото продолжает рост и уже тестирует отметку $1800 за унцию, сопротивление располагается примерно в районе $1830. Бумаги золотодобытчиков на этом фоне будут поддерживаться покупателями. Также уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки акций "Норникеля", где первой целью движения выступает уровень 24 тыс. руб.

Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких "тихих заводях", как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно купить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно, считает Антонов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, при текущих высоких ценах на энергоносители коррекции на рынке акций РФ будут "выкупаться". С августа нефтяные цены двигаются в рамках восходящего канала с нижней границей $83 за баррель Brent и до ноябрьского заседания ОПЕК+ их обвал маловероятен. Учитывая, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании, Китае и некоторых других странах "подтачивает" спрос на нефть, маловероятно, что ОПЕК+ примет радикальное решение по наращиванию нефтедобычи. Саудовская Аравия заявила, что в условиях пандемии ОПЕК+ должен сохранит осторожный подход к поставкам нефти. Нигерия и Азербайджан выступают за консервативную позицию в вопросе наращивания добычи, Казахстан хочет наращивать.

ЦБ РФ держит руку на пульсе и не исключает еще одного повышения ставки в декабре. Для инвесторов, которые покупают российские акции, это означает, что если на мировых фондовых рынках начнется коррекция, российский рынок в какой-то момент начнет показывать "невнятную" боковую динамику. Такая динамика некомфортна для начинающих инвесторов, а ставки по банковским депозитам неминуемо вырастут после пятничного решения ЦБ РФ. Можно будет увидеть определенный переток средств инвесторов с фондового рынка на банковские депозиты, считает Верников.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, на текущей неделе ожидается публикация финансовых результатов крупнейших компаний США, что может привести к усилению нервозности участников рынка. В понедельник отчетность представит Facebook, во вторник - Microsoft и Aphabet, в среду - Apple и Amazon. Также ожидается публикация важной макроэкономической статистики, среди которой заказы на товары длительного пользования в США за сентябрь (среда), первая оценка ВВП США за третий квартал (четверг), а также данные по расходам и доходам потребителей в США в сентябре (пятница).

Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок оказывают поддержку рынку акций РФ, возвращая спрос в "весовые" бумаги. На этом фоне возможен отскок индекса МосБиржи в район 4250 пунктов, считает аналитик.

В США индексы акций в пятницу изменились на 0,1-0,8%: обновил максимум индекс Dow Jones (+0,2%), снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,8%) из-за падения котировок акций технологических компаний на фоне не оправдавших прогнозы квартальных отчетов Intel и Snap.

В то же время, по данным Refinitiv, у 84% отчитавшихся за третий квартал компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогнозов.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, отмечает MarketWatch.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Тем временем, в Азии в понедельник преобладал рост индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, гонконгский Hang Seng просел на 0,03%), слабо "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE растут на 0,1-0,4%, CAC40 топчется на месте) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

В Японии снизились акции компаний техсектора вслед за аналогичной динамикой на торгах в пятницу акций американских техкомпаний.

Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают рост и находятся вблизи максимумов за несколько лет из-за сохраняющегося сильного спроса и ограниченных поставок сырья. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $86,17 за баррель (+0,8% и +1,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,35 за баррель (+0,7% и +1,5% в пятницу).

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,9%. WTI завершила приростом девятую неделю подряд, прибавив 2,6%.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Эксперты Infrastructure Capital Advisors прогнозируют котировки нефти в следующем году в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+17,2%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+16,1%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+9,8%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,6%).

"Лента" (MOEX: LNTA) (+0,9% ГДР) в III квартале 2021 года увеличила выручку на 13,3% (до 118,24 млрд рублей), а чистая прибыль ритейлера по МСФО взлетела на 91,4% (до 4,18 млрд рублей), сообщила компания.

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1,3% ГДР) в третьем квартале составила 57,2 млрд рублей, что на 43% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает компания. За 9 месяцев этот показатель вырос на 46%, до 165,2 млрд рублей.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,3%), один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, сохраняет планы SPO, но ждет подходящей ситуации. Дивидендная политика группы остается прежней - 50% от чистой прибыли, заявил генеральный директор компании Сергей Михайлов в интервью "Интерфаксу".

Подешевели "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-16,7%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (-16%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-7,1%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,74 млрд рублей (из них 4,09 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,16 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,6 млрд рублей на акции "ММК").