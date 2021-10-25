Вероятны дальнейшие повышения ставки ЦБР в декабре 2021г и в 1П22 - Уралсиб

Вероятно дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России на заседании в декабре текущего года и в первой половине следующего, говорится в комментарии Уралсиба.

"ЦБ РФ в пятницу подчеркнул, что об окончании цикла повышения ключевой ставки говорить пока рано. На это же указывает и прогноз среднего уровня ключевой ставки на следующий год, который был повышен до 7,3-8,3%, что потенциально допускает лишь минимальное снижение ключевой ставки к концу 2022 года. Более вероятным сценарием представляется дальнейшее ее повышение в первой половине года. Причем вполне возможно, что ЦБ видит рост ключевой ставки в моменте до 9% или даже несколько выше. Прогноз ставки на 2023 год - 5,5-6,5%. ЦБ ждет возврата ключевой ставки в нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года. Мы полагаем, что на последнем заседании ЦБ в текущем году ставка будет вновь повышена, сейчас наиболее вероятным решением кажется ее подъем на 50 б.п." - отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева.

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