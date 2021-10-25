Рубль будет торговаться, вероятно, в диапазоне 69,65-71,15 руб./$1 на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары USD/RUB на текущей неделе будет находиться, вероятно, в диапазоне 69,65-71,15 руб./$1, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем, что сильное повышение ключевой ставки ЦБ в пятницу и налоговый период продолжат оказывать поддержку рублю в ближайшие дни, на фоне чего курс USD/RUB может задержаться ниже отметки в 70,5 руб./$1. По мере ослабевания поддержки налогового фактора курс пары может находиться на повышенных уровнях во второй половине текущей недели. При этом, если цены на энергоресурсы перейдут к снижению на фоне дальнейших интервенций, курс USD/RUB может вновь превысить уровень в 71 руб./$1. В целом же мы ожидаем, что курс пары на этой неделе будет находиться в диапазоне 69,65-71,15 руб./$1", - указывают эксперты банка.

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