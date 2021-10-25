25 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: ожидается рост
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в понедельник на фоне стабилизации внешнего фона и роста нефтяных цен.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Пятничные распродажи мы расцениваем как избыточные. Ждем, что в понедельник эти потери будут частично отыграны, тем более что внешний фон благоволит покупкам".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4200-4215 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4190, 4170 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4220, 4240 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний, однако этому может способствовать вероятное дальнейшее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Открытие отечественного рынка акций в понедельник пройдет с повышением".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро понедельника смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в "весовые" бумаги: мы рассчитываем на отскок индекса Мосбиржи в район 4250 пунктов".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Российский рынок может ликвидировать часть пятничных потерь и вновь подняться выше 4200 пунктов по индексу Мосбиржи за счёт акций металлургов и нефтяников".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в понедельник ростом на 0,5%".
"Велес Капитал" (Елена Кожухова): "В начале основной сессии российские фондовые индексы могут вернуться к повышению во многом благодаря новым пикам нефтяных цен, а также росту цен на цветные металлы".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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25 октября 2021 года 16:35
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25 октября 2021 года 16:12
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25 октября 2021 года 16:00
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25 октября 2021 года 15:51
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