Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 25 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, а также объявленного в пятницу решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов (до 7,5% годовых), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум (впервые с августа). В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за падения котировок акций технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок. В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первые торги этой недели преимущественно в плюсе. Исключением стала лишь Япония, где более всего теряют акции компаний техсектора вслед за аналогичной динамикой на торгах в пятницу акций американских техкомпаний. Японский Nikkei 225 упал по итогам торгов на 0,65%. Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК подрос на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%. Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения. Южнокорейский индикатор Kospi растет 25 октября на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК вырос 0,4%.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться, после того как они завершили "в плюсе" прошлую неделю. Этому способствуют сильный спрос и ограниченные поставки, отмечают эксперты. Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия. Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,68% - до $86,11 за баррель. В пятницу их цена выросла на 1,1% и составила на закрытие $85,53 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром повышаются на 0,8% - до $84,43 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 1,5% и составила $83,76 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 8,977 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,422 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 октября снизился на 0,1% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,08%, опустившись до 726,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Газпром БО-23" (-0,47%), "Газпром Капитал БО-001Р-02 " (-0,4%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (-0,29%), а в лидерах роста - облигации "Альфа-Банк-002Р-10" (+0,46%), "РЖД-28" (+0,07%) и "Газпром Капитал БО-001Р-01" (+0,07%).

Центральным событием пятницы стало заседание ЦБ РФ, на котором регулятор объявил о повышении ключевой ставки сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5% годовых, что оказалось более агрессивным повышением, чем прогнозировали аналитики. При этом Банк России не стал смягчать "ястребиную" тональность сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики, а также усилил формулировку, в которой обозначает оценку проинфляционных рисков. "Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - сказано в заявлении ЦБ.

Решение Банка России вызвало заметное укрепление рубля и оказало существенное давление на котировки рублевых облигаций, которые усилили падение по отношению к предыдущему дню, так как рынок ожидал не такого резкого повышения ключевой ставки.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Фабрика "Фаворит" (Новосибирская область) 26 октября начнет размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные, ставка зафиксирована на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 50-летнюю программу облигаций ООО "Фабрика Фаворит" серии 001Р объемом 300 млн рублей 8 октября 2021 года. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 7 лет. Компания впервые выходит на публичный долговой рынок.

АО "Бизнес-Недвижимость" (подконтрольно АФК "Система" (MOEX: AFKS)) 26 октября проведет вторичное размещение бондов серии 001Р-01 на 700 млн рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Индикативная цена размещения - не менее 100% от номинала. Ориентир доходности по цене вторичного размещения - не более 10,87% годовых. Облигации серии 001Р-01 сроком обращения 4 года на 4 млрд рублей были размещены в августе 2020 года по ставке 7,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в феврале и августе 2023 года и 2024 года гасится по 20% от номинала. Это единственный в обращении выпуск облигаций компании.