.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones завершил пятницу с рекордом
.
ГЛАВНОЕ
Ситуация вокруг инфляционных ожиданий потенциально опасна
Повышение ставки на 75 б.п. является существенным, такой шаг обоснован, прежде всего, инфляционными ожиданиями, заявила Набиуллина. Инфляция начнет снижаться с более высокой точки, чем предполагал ЦБ. И это требует большего ужесточения ДКП
 
Банк России сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 4,0–4,5%.
Банк России сохранил прогноз роста ВВП в текущем году на уровне 4,0–4,5%. "С учетом складывающейся ситуации в российской и мировой экономике, включая характер ограничений со стороны предложения, Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на...
 
Производители круп предупредили о повышении цен в ноябре на 10-20%
Производители круп сообщили торговым сетям о планах повысить цены на гречку, овсянку и хлопья на 10-20% в ноябре, , пишет "Коммерсант". В частности, крупный производитель гречки, овсянки, хлопьев и другой крупяной продукции "Роса" (на копию его...
 
Уровень долговой нагрузки россиян достиг 35% дохода
С начала года уровень долговой нагрузки россиян вырос до 35%. То есть сейчас в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств. Такие расчеты приведены в "Карте кредитной активности" проекта "Народного фронта" "За...
 
25 октября 2021 года 09:25

Dow Jones завершил пятницу с рекордом

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первые торги этой недели преимущественно в плюсе. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться.

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики.

Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум (впервые с августа). В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за падения котировок акций технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка.

По итогам всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq - на 1,3%.

Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. (SPB: INTC) увеличил чистую прибыль на 60%, выручку - на 5% (причем ее рост был отмечен впервые за пять кварталов). Однако доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.

Стоимость бумаг Snap Inc. (SPB: SNAP) рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. (SPB: AAPL) в настройках конфиденциальности.

Котировки акций Facebook Inc. (SPB: FB) снизились на 5,1%, Twitter (SPB: TWTR) Inc. - на 4,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, - на 3%, Apple - на 0,5%.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, отмечает MarketWatch.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Индекс активности в промышленной отрасли PMI, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в октябре опустился до 59,2 пункта против 60,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор сферы услуг, напротив, повысился до 58,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта. Сводный показатель также вырос - до 57,3 пункта с 55 пунктов.

Аналитики в среднем прогнозировали промышленный PMI на уровне 60,3 пункта и PMI сектора услуг - 55,1 пункта, сообщает Trading Economics. Сводный индикатор они оценивали в 54 пункта.

"Очевидно, что экономика потеряла импульс роста в третьем квартале", но рынок приходит к мнению, что "экономическая активность не падает", полагает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лушини.

По данным Refinitiv, у 84% отчитавшихся за третий квартал компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогноза.

Котировки акций производителя игрушек Mattel Inc. (SPB: MAT) выросли на 0,6%, поскольку его квартальные прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Производитель бытовой техники Whirlpool Corp. (SPB: WHR) увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 20%, лучше прогноза. Бумаги компании прибавили в цене 2,7%.

American Express Co. (SPB: AXP), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в третьем квартале получил финансовые результаты лучше прогнозов благодаря сохраняющемуся росту расходов населения и дальнейшему восстановлению туризма и отдыха. Котировки акций AmEx подскочили на 5,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 73,94 пункта (0,21%) - до 35677,02 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 4,88 пункта (0,11%), составив 4544,9 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 125,5 пункта (0,82%) - до 15090,2 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первые торги этой недели преимущественно в плюсе. Исключением стала лишь Япония, где более всего теряют акции компаний техсектора вслед за аналогичной динамикой на торгах в пятницу акций американских техкомпаний.

Японский Nikkei 225 к 8:10 МСК потерял 0,9%.

Котировки акций производителей полупроводниковой продукции Lasertec Corp., Tokyo Electron Ltd. и Advantest Corp. снижаются на 4,3%, 1,6% и 0,8% соответственно.

В лидеры падения на японской бирже выходят бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-4,2%) и инвестгруппы SoftBank Group Corp. (-4,3%).

Дешевеют также акции автопроизводителей: Toyota Motor Corp. - на 1,6%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,5%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 1,2% и Mazda Motor Corp. - на 2,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК подрос на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения.

"Можно ожидать агрессивных мер по контролю над распространением вируса, ограничивающего рост", - считает аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Акции китайского девелопера, столкнувшегося с серьезными долговыми проблемами, China Evergrande Group растут на 0,4% после того, как в воскресенье в СМИ появились сообщения, что компания возобновила работу над более чем 10 проектами.

Бумаги китайских автопроизводителей BYD Co. Ltd. и Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 2,2% и 1%, производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. - на 1,9%.

Капитализация нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. увеличивается на 1,8% на фоне роста цен на нефть.

Котировки бумаг инвестбанка HSBC Holdings PLC (HK Reg) прибавляют 1% на хорошей финотчетности.

Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,3%.

Стоимость производителя чипов SK Hynix Inc. увеличивается на 2,5%, в то время как бумаги его конкурента Samsung Electronics дешевеют на 0,1%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растут на 1,7%, Kia Corp. - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК вырос 0,4%.

В лидеры роста на австралийской бирже выходят акции компаний добывающего сектора.

Стоимость Mineral Resources Limited поднимается на 9,3%. Компания сообщила, что она возобновит работу на руднике Воджина по добыче лития наряду с уже добывающейся там железной рудой.

Капитализация газодобывающей Origin Energy Ltd. увеличивается на 3,9%. Компания продаст 10%-ную долю в проекте по добыче СПГ Australia Pacific LNG компании EIG Global Energy Partners за 2,12 млрд австралийских доллара ($1,6 млрд).

Австралийская телекоммуникационная Telstra Corp. Ltd. при финансовой поддержке правительства Австралии купит тихоокеанское подразделение сотовой компании Digicel Group за $1,6 млрд. Акции Telstra растут на 2,1%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться, после того как они завершили "в плюсе" прошлую неделю.

Этому способствуют сильный спрос и ограниченные поставки, отмечают эксперты.

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК подорожали на $0,72 (на 0,84%) - до $86,25 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,92 (на 1,1%) и составила на закрытие $85,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,79 (на 0,94%) - до $84,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,26 (на 1,5%) и составила $83,76 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,9%. WTI завершила приростом девятую неделю подряд, прибавив 2,6%.

"Нефть продолжает трехмесячный рост, за время которого она прибавила почти 30%, поскольку COVID-19 достиг пика и США разрешают поездки для вакцинированных путешественников, - отмечает главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд. - Мы ожидаем, что нефть продолжит ралли на подходах к ноябрю, и более холодная погода вызовет рост потребления топлива, а праздничные дни стимулируют повышение спроса на бензин".

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Эксперты Infrastructure Capital Advisors прогнозируют котировки нефти в следующем году в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 октября 2021 года 19:46
Рубль вечером не снижает темпы роста к доллару и евро, продолжая отыгрывать пятничное повышение ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 25 октября. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль продолжает уверенно укрепляться к бивалютной корзине после пятничного повышения Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов, а также благодаря росту цен на нефть и усиленному спросу на рублевую ликвидность в период последних налоговых выплат октября.    читать дальше
.
25 октября 2021 года 19:29
Рынок акций РФ начал неделю с обновления 10-летнего пика индекса РТС, индекс Мосбиржи превысил 4250п
Москва. 25 октября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками, нефтью (Brent закрепляется выше $86,4 за баррель) и металлами; индекс РТС на фоне укрепления рубля обновил 10-летний максимум, подскочив к 1920 пунктам, а индекс Мосбиржи превысил 4250 пунктов.    читать дальше
.
25 октября 2021 года 19:16
BCS Express назвал 5 акций США, интересных для покупок на средне- и долгосрочную перспективу
Аналитики BCS Express отметили 5 американских компаний, акции которых могут принести наибольшую доходность в средне- и долгосрочной перспективе. В частности, это FedEx, Blackrock, DuPont., Abbvie и Alphabet, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. FedEx Corp. предоставляет курьерские,...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 18:53
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции ММК с целью 80,1 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с целевой ценой 80,1 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "ММК" представил нейтральные финансовые результаты за III квартал 2021г на уровне консенсуса, - пишет аналитик Василий...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 18:43
Отчетность за 3К21 придаст импульс росту акций American Express - "Инвестиционный банк Синара"
Финансовая отчетность за 3К21 придаст импульс дальнейшему росту акций American Express, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев и Ирина Фомкина. Компания American Express Co. представила сильные результаты за 3К21, чему, на взгляд экспертов, способствовали высокие...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 18:40
Цены евробондов РФ в понедельник не продемонстрировали яркой динамики на фоне стабильных UST
Москва. 25 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании приближающегося ноябрьского заседания ФРС США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.    читать дальше
.
25 октября 2021 года 18:08
Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Целевой краткосрочный диапазон по рублю составляет 69,5-71 руб./$1, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Рубль на прошлой неделе рубль вновь демонстрировал укрепление. Основными факторами для такой динамики национальной валюты стали продолжение роста цен на нефть...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 17:47
Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"
весторам стоит обратить внимание на акции компаний McDonald's и Stellantis на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". McDonald's Corp. представит в среду, 27 октября, финансовую отчетность. Аналитики ожидают сильные результаты и...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 17:23
"Финам" понизил рекомендацию для акций Газпрома с "покупать" до "держать"
"Финам" понизил рекомендацию для акций Газпрома с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 394,4 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты отмечают, что из-за совокупности роста спроса с запаздывающим предложением заполненность европейских газохранилищ еще в...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 16:58
Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении ДКП Банком России - BCS Express
Рынок облигаций останется под давлением при дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП) Банком России, отмечается в комментарии BCS Express. "Банк России полагает, что инфляция будет оставаться высокой до конца года и может даже ускориться. Регулятор допускает неоднократное повышение...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 16:35
ПСБ сохраняет позитивную оценку бумаг ММК
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций"Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и повышает их целевую цену до 89 руб. за штуку, говорится в комментарии аналитика Егора Жильникова. "ММК" представил ожидаемо слабые финансовые результаты по итогам III квартала 2021г, отмечает...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 16:12
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $300
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $225, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что в США фиксируется...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 16:00
Рубль днем активно укрепляется к доллару и евро, продолжая отыгрывать повышение ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 25 октября. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине после пятничного повышения Банком России ключевой ставки сильнее прогнозов, а также благодаря росту цен на нефть и усиленному спросу на рублевую ликвидность в период последних налоговых выплат октября.    читать дальше
.
25 октября 2021 года 15:51
Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4520-4570п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4520-4570 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Илья Зубков. "S&P 500 накануне обновил исторический максимум. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях "быков", а RSI приближается к...    читать дальше
.
25 октября 2021 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "М.Видео" с целью 685 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "М.Видео" с целью 685 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 8-12 недель. Цена входа: от 600 рублей, потенциальная доходность: 14,17%, стоп-приказ: 578 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что общие продажи...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.