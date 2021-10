Dow Jones завершил пятницу с рекордом

Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу без единой динамики. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первые торги этой недели преимущественно в плюсе. Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться.

Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум (впервые с августа). В то же время Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за падения котировок акций технологических компаний, которые оказались под давлением, поскольку финансовые результаты Intel и Snap за прошедший квартал оказались хуже прогнозов рынка.

По итогам всей прошлой недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 - на 1,6% и Nasdaq - на 1,3%.

Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов Intel Corp. (SPB: INTC) увеличил чистую прибыль на 60%, выручку - на 5% (причем ее рост был отмечен впервые за пять кварталов). Однако доходы подразделения Client Computing Group (включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, уменьшились на 2%, что объясняется нехваткой компонентов. Показатель составил $9,7 млрд при среднем прогнозе экспертов в $9,61 млрд. Цена акций Intel упала в пятницу на 11,7%.

Стоимость бумаг Snap Inc. (SPB: SNAP) рухнула на 26,6%. Владелец приложения Snapchat в третьем квартале сократил чистый убыток и увеличил выручку на 57%. При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. (SPB: AAPL) в настройках конфиденциальности.

Котировки акций Facebook Inc. (SPB: FB) снизились на 5,1%, Twitter (SPB: TWTR) Inc. - на 4,8%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG), холдинговой компании Google, - на 3%, Apple - на 0,5%.

Сдерживающее влияние на рынок оказало также заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что американский рынок труда может достичь максимальной занятости в следующем году. Это является одним из основных факторов для того, чтобы Федрезерв приступил к повышению процентных ставок, отмечает MarketWatch.

В рамках другого мероприятия в пятницу глава американского ЦБ заявил, что ФРС поднимет процентные ставки, если увидит серьезные риски усиления инфляционных ожиданий. По его словам, высокие темпы повышения потребительских цен, вероятно, сохранятся и в следующем году. Проблемы с поставками толкают цены вверх, и сложно прогнозировать, когда эта ситуация придет в норму.

Индекс активности в промышленной отрасли PMI, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в октябре опустился до 59,2 пункта против 60,7 пункта месяцем ранее. Аналогичный индикатор сферы услуг, напротив, повысился до 58,2 пункта по сравнению с 54,9 пункта. Сводный показатель также вырос - до 57,3 пункта с 55 пунктов.

Аналитики в среднем прогнозировали промышленный PMI на уровне 60,3 пункта и PMI сектора услуг - 55,1 пункта, сообщает Trading Economics. Сводный индикатор они оценивали в 54 пункта.

"Очевидно, что экономика потеряла импульс роста в третьем квартале", но рынок приходит к мнению, что "экономическая активность не падает", полагает главный инвестиционный стратег Janney Montgomery Scott Марк Лушини.

По данным Refinitiv, у 84% отчитавшихся за третий квартал компаний прибыль в расчете на акцию оказалась лучше прогноза.

Котировки акций производителя игрушек Mattel Inc. (SPB: MAT) выросли на 0,6%, поскольку его квартальные прибыль и выручка превзошли ожидания экспертов.

Производитель бытовой техники Whirlpool Corp. (SPB: WHR) увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 20%, лучше прогноза. Бумаги компании прибавили в цене 2,7%.

American Express Co. (SPB: AXP), один из лидеров американского рынка пластиковых карт, в третьем квартале получил финансовые результаты лучше прогнозов благодаря сохраняющемуся росту расходов населения и дальнейшему восстановлению туризма и отдыха. Котировки акций AmEx подскочили на 5,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 73,94 пункта (0,21%) - до 35677,02 пункта.

Между тем значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 4,88 пункта (0,11%), составив 4544,9 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов снизился на 125,5 пункта (0,82%) - до 15090,2 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли первые торги этой недели преимущественно в плюсе. Исключением стала лишь Япония, где более всего теряют акции компаний техсектора вслед за аналогичной динамикой на торгах в пятницу акций американских техкомпаний.

Японский Nikkei 225 к 8:10 МСК потерял 0,9%.

Котировки акций производителей полупроводниковой продукции Lasertec Corp., Tokyo Electron Ltd. и Advantest Corp. снижаются на 4,3%, 1,6% и 0,8% соответственно.

В лидеры падения на японской бирже выходят бумаги крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. (-4,2%) и инвестгруппы SoftBank Group Corp. (-4,3%).

Дешевеют также акции автопроизводителей: Toyota Motor Corp. - на 1,6%, Mitsubishi Motors Corp. - на 1,5%, Nissan Motor Co. Ltd. - на 1,2% и Mazda Motor Corp. - на 2,1%.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК подрос на 0,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,3%.

Правительство Китая ужесточило ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в некоторых регионах в ответ на появление новых случаев заражения. Туристические достопримечательности северной провинции Ганьсу были полностью закрыты в понедельник. Пекин запретил въезд в столицу гостям из провинций, где за последние 14 дней были обнаружены новые случаи заражения.

"Можно ожидать агрессивных мер по контролю над распространением вируса, ограничивающего рост", - считает аналитик IG Иеп Жан Ронг.

Акции китайского девелопера, столкнувшегося с серьезными долговыми проблемами, China Evergrande Group растут на 0,4% после того, как в воскресенье в СМИ появились сообщения, что компания возобновила работу над более чем 10 проектами.

Бумаги китайских автопроизводителей BYD Co. Ltd. и Geely Automobile Holdings Ltd. дорожают на 2,2% и 1%, производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. - на 1,9%.

Капитализация нефтегазовой PetroChina Co. Ltd. увеличивается на 1,8% на фоне роста цен на нефть.

Котировки бумаг инвестбанка HSBC Holdings PLC (HK Reg) прибавляют 1% на хорошей финотчетности.

Южнокорейский индикатор Kospi растет на 0,3%.

Стоимость производителя чипов SK Hynix Inc. увеличивается на 2,5%, в то время как бумаги его конкурента Samsung Electronics дешевеют на 0,1%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. растут на 1,7%, Kia Corp. - на 1,1%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:30 МСК вырос 0,4%.

В лидеры роста на австралийской бирже выходят акции компаний добывающего сектора.

Стоимость Mineral Resources Limited поднимается на 9,3%. Компания сообщила, что она возобновит работу на руднике Воджина по добыче лития наряду с уже добывающейся там железной рудой.

Капитализация газодобывающей Origin Energy Ltd. увеличивается на 3,9%. Компания продаст 10%-ную долю в проекте по добыче СПГ Australia Pacific LNG компании EIG Global Energy Partners за 2,12 млрд австралийских доллара ($1,6 млрд).

Австралийская телекоммуникационная Telstra Corp. Ltd. при финансовой поддержке правительства Австралии купит тихоокеанское подразделение сотовой компании Digicel Group за $1,6 млрд. Акции Telstra растут на 2,1%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться, после того как они завершили "в плюсе" прошлую неделю.

Этому способствуют сильный спрос и ограниченные поставки, отмечают эксперты.

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК подорожали на $0,72 (на 0,84%) - до $86,25 за баррель. В пятницу их цена выросла на $0,92 (на 1,1%) и составила на закрытие $85,53 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром повышаются на $0,79 (на 0,94%) - до $84,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,26 (на 1,5%) и составила $83,76 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала на 0,9%. WTI завершила приростом девятую неделю подряд, прибавив 2,6%.

"Нефть продолжает трехмесячный рост, за время которого она прибавила почти 30%, поскольку COVID-19 достиг пика и США разрешают поездки для вакцинированных путешественников, - отмечает главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд. - Мы ожидаем, что нефть продолжит ралли на подходах к ноябрю, и более холодная погода вызовет рост потребления топлива, а праздничные дни стимулируют повышение спроса на бензин".

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, быстро приближаются к критически низким уровням и аналитики ожидают ускорения этого спада. Когда это было в последний раз, цены на нефть превышали $100, отмечает The Wall Street Journal.

Эксперты Infrastructure Capital Advisors прогнозируют котировки нефти в следующем году в диапазоне $80-100 за баррель на фоне возобновления спроса на международные путешествия.