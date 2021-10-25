Рубль, вероятно, продолжит укрепление в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Рубль, вероятно, продолжит укрепление по отношению к доллару в ближайшее время, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Помимо поддержки со стороны высоких цен на энергоносители, стабильного доллара и налоговых продаж экспортеров (основные выплаты проходят 25 и 28 октября), неожиданное повышение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на 75 б.п. с возможностью её дальнейшего роста обеспечило рублю дополнительный импульс к росту. Наш базовый сценарий допускает дальнейшее укрепление национальной валюты", - отмечает эксперт в комментарии.

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