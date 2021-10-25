ПСБ рекомендует покупать акции Распадской с прогнозной ценой 500 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Распадской" с прогнозной ценой на уровне 500 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Несмотря на ухудшение результатов третьего квартала по сравнению со вторым, что было вызвано разовыми факторами, мы в целом позитивно оцениваем перспективы "Распадской". Высокие мировые цены на уголь позволяют ожидать сильных финансовых результатов эмитента по итогам четвертого квартала. Рекомендация - "покупать", целевой уровень - 500 рублей за бумагу", - указывают эксперты банка.

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