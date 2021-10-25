Идея дня: покупка ОФЗ - хорошая инвестиция на горизонте года - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка российских гособлигаций в текущий момент - хорошая инвестиция на горизонте года, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"ОФЗ и российские корпоративные облигации скорректировались после повышения ставки ЦБ РФ на 75 б.п. и "ястребиного" сигнала в пятницу (рост цен на с/х продукцию из-за холодной осени и локдаун усиливают инфляционные ожидания). Доходность 10-летних ОФЗ приблизилась к 7,8% после решения по ставке. Мы ожидаем замедление роста ВВП в четвертом квартале до 2,2% г/г. Ужесточение монетарной политики, замедление экономики, укрепление рубля позволяют рассчитывать на замедление инфляции до 4% к 2022 году, и ОФЗ являются хорошей инвестицией на горизонте года", - отмечают эксперты в комментарии.

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