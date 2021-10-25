Возможен подъем индекса Мосбиржи к 4250п в понедельник - ПСБ

Возможен подъем индекса Мосбиржи в район 4250 пунктов на торгах в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Стабилизация внешнего фона и крепость нефтяных котировок по состоянию на утро понедельника смогут оказать поддержку рынку акций и вернуть спрос в "весовые" бумаги", мы рассчитываем на отскок индекса Мосбиржи в район 4250 пунктов", - пишет эксперт.

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