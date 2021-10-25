Цена нефти может приблизиться к $87/барр. в понедельник - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут приблизиться к уровню $87 за баррель на торгах в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Эксперты инвестбанка допускают, что курс рубля по отношению к доллару снова протестирует уровень 70 руб./$1 на фоне поддержки высоких цен на нефть и экспортёров.

Рублёвые гособлигации в пятницу подешевели - их доходность подскочила на 15-30 б.п. В понедельник рынок ОФЗ, по оценкам Sber CIB, должен стабилизироваться за счёт благоприятной внешней конъюнктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.