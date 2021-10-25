Главные события недели - Sber CIB

Российские компании в течение текущей недели продолжат отчитываться за третий квартал 2021 года - станут известны результаты "НОВАТЭКа", VK (Mail.ru Group), Сбербанка и ВТБ, отмечают аналитики Sber CIB. Из значимых событий на международной арене эксперты инвестбанка обращают внимание на данные по росту экономики США и заседание ЕЦБ по ставке.

25 октября:

- Саммит Middle East Green Initiative в Эр-Рияде;

- Внеочередная встреча министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, на повестке дня - рост цен на энергоносители в странах Евросоюза;

- IFO: Индекс бизнес-климата за октябрь в Германии.

26 октября:

- Продажи новых домов за сентябрь в США;

- Индекс цен на недвижимость S&P/CS за август в США;

- Индекс потребительской уверенности за октябрь в США.

27 октября:

- Результаты "НОВАТЭКа" и ВТБ за третий квартал 2021 года;

- Промышленное производство за сентябрь в России;

- Оптовые запасы и заказы на товары длительного пользования за сентябрь в США.

28 октября:

- ВВП за третий квартал 2021 года в США;

- Решение по монетарной политике ЕЦБ, пресс-конференция с участием главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Незавершённые продажи домов за сентябрь в США;

- Индекс экономической уверенности за октябрь в еврозоне.

29 октября:

- Результаты Сбербанка и VK (Mail.ru Group) за третий квартал 2021 года;

- Доклад о социально-экономическом положении России за сентябрь;

- ВВП за третий квартал в еврозоне, Германии, Франции;

- Дефлятор потребительских расходов, личные доходы и расходы за сентябрь в США

- Инфляция в еврозоне за октябрь.

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