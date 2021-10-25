Индекс Мосбиржи начнет торги понедельника, скорее всего, с роста на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с повышения в пределах 0,1-0,4%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4200-4215 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4190, 4170 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4220, 4240 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько позитивен, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний, однако этому может способствовать вероятное дальнейшее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.