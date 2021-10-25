Рубль может протестировать уровень 69,5 руб./$1 в понедельник - ПСБ

Пара доллар/рубль может попробовать протестировать сверху вниз уровень 69,5 руб./$1 на торгах в понедельник, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Утро понедельника создает позитивный фон для развития фазы укрепления рубля: фьючерсы на нефть вновь торгуются в плюсе, фьючерсы на фондовые рынки США также демонстрируют рост. Мы ожидаем, что пара доллар/рубль попробует закрепиться ниже отметки 70 руб./$1, однако не исключаем возможной "поддержки" американской валюте на фоне резкого пятничного роста рубля", - отмечает эксперт.

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