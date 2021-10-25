"Финам" рекомендует покупать акции Walt Disney с прогнозной ценой $211,76

"Финам" рекомендует покупать акции Walt Disney Co. с прогнозной ценой $211,76 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Пандемия COVID-19 продолжает оказывать заметное негативное влияние на финансовые результаты Disney в 2021 году. По итогам года выручка, EBITDA и EBIT могут вырасти в пределах 5% г/г, но все еще останутся ниже докризисных значений. Однако это не мешает Disney отчитываться лучше ожиданий по EPS: в первом квартале показатель оказался выше консенсус-прогноза на 178%, во втором квартале - на 189%, а в третьем квартале - на 47%. Парки развлечений Disney уже открыты полностью или частично и приносят доход. Сервис Disney+ покоряет новые рынки, за полтора года с момента запуска количество подписчиков перевалило за 100 млн. На фоне медленно растущего Netflix такие темпы роста подписчиков впечатляют", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Walt Disney Co. - один из крупнейших в мире медиахолдингов, владеет и управляет парками развлечений Disneyland, организует тематические круизы и экскурсионные поездки, владеет кабельными каналами, станциями телевещания и персонализированными стриминговыми сервисами.

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