Шансы на уход рубля ниже 70 руб./$1 в ближайшее время высоки - BCS Express

Шансы на уход курса рубля к доллару ниже уровня в 70 руб./$1 в ближайшее время высоки, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рубль - естественно, бенефициар высоких ставок. Курс USD/RUB достигал круглой отметки 70 руб./$1. К концу торговой сессии в пятницу он немного отскочил, но причин для формирования девальвационных трендов не наблюдается. Наоборот, учитывая продолжение роста цен на нефть (Brent в понедельник утром торгуется около $86 за баррель), высоки шансы на спуск котировок ниже 70 руб./$1. Если опираться на важные технические рубежи, то снизу промежуточными поддержками могли бы выступить уровень 69,6 руб./$1 и область 68-68,5 руб./$1", - указывает аналитик инвесткомпании.

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