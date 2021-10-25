Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в понедельник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торговой сессии по индексу Мосбиржи в понедельник на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российские индексы завершили прошлую неделю с разнонаправленной динамикой. Долларовый РТС вырос за счет ослабления рубля, тогда как индекс Мосбиржи снизился, опустившись ниже 4200 пунктов. Обороты торгов вновь оказались относительно скромными (87 млрд руб.), поэтому рано говорить, что на нашем рынке идет масштабная распродажа.. По индексу Мосбиржи среднесрочная картина пока растущая, но фаза коррекции еще может быть не завершена. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин указывает, что фактор роста рублевых ставок - очевидный негатив для акций. "Взаимосвязь здесь простая: облигации в глазах инвесторов становятся все более привлекательными, учитывая рост их доходности к погашению и более низкие риски. Так что консервативные дивидендные истории, типа акций "Юнипро" или "МТС", вряд ли смогут в самое ближайшее время показать устойчивый подъем, - отмечает он. - Среди отдельных секторов чуть "лучше рынка" могут выглядеть банки. Для некоторых из них рост ставок в чем-то даже позитивен в плане влияния на финансовые результаты. А среди экспортеров сильнее остальных могут торговаться нефтяные бумаги на фоне высокой цены Brent. Положительный среднесрочный взгляд по "ЛУКОЙЛу", "Роснефти" и "Татнефти". Из-за крепкого рубля в краткосрочной перспективе в аутсайдерах будут привилегированные акции "Сургутнефтегаза".

"Лента" и "ММК" в понедельник опубликуют операционные результаты и ключевые финансовые показатели за III квартал 2021 года, напоминает Карпунин. У "ММК" еще состоится заседание совета директоров по вопросу дивидендов.

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