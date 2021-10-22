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22 октября 2021 года 19:42

Рубль вечером продолжает уверенно дорожать к доллару и евро на решении ЦБ РФ повысить ставку сильнее ожиданий

Москва. 22 октября. Доллар и евро продолжают активно снижаться на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине с учетом решения Банка России повысить ключевую ставку сильнее ожиданий - сразу на 75 базисных пунктов (б.п.), до 7,50%.

Курс доллара США составил 70,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар опускался ниже 70 руб./$1 впервые с 29 июня 2020 года. Евро стоил 81,85 руб./EUR1, подешевев на 80,75 копейки. Евро торговался ниже 82 руб./EUR1 впервые с 22 июля 2020 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 77,18 копейки - до 75,53 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает уверенно расти к доллару и евро на вечерних торгах. Причиной, послужившей усилению спроса на нацвалюту в последний день недели, стало неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,50%, на фоне разгона инфляции. Регулятор выбрал нестандартный шаг, лишь единицы аналитиков упоминали возможность повышения ставки на 75 б.п., но, скорее, как гипотетический вариант.

ЦБ РФ также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9% с прежних ожиданий 5,7-6,2%, прогноз на следующий год регулятор сохранил на уровне 4-4,5%.

Кроме того, ЦБ повысил прогнозы по средней ключевой ставке на 2022 год - с 6,0-7,0% до 7,3-8,3%, на 2023 год - с 5,0-6,0% до 5,5-6,5%. Прогноз на 2024 год сохранен на уровне 5,0-6,0%. Регулятор немного скорректировал прогноз по средней ключевой ставке на 2021 год - с 5,5-5,8% до 5,7-5,8%.

Укрепление рубля на 10%, по оценке ЦБ, "вычитает" из инфляции примерно 0,5 процентного пункта в течение года, тем временем заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции после заседания совета директоров регулятора.

"Сами изменения валютного курса в цены переносятся постепенно, как правило, это процесс от трех до шести месяцев в зависимости от групп товаров. Мы оцениваем степень переноса изменения курса в темпы изменения цен - по нашим оценкам, это коэффициент 0,05. Это означает, что укрепление курса на 10% с учетом лагов вычтет из инфляции примерно 0,5 процентного пункта на горизонте одного года. Мы это учитываем в наших прогнозах и расчетах", - рассказала Набиуллина.

"Повышение ставки, безусловно, повышает привлекательность рублевых активов не только для иностранных инвесторов, но и для наших граждан", - также добавила она.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу российская валюта показывает самый большой прирост - на 0,97% - среди валют развивающихся стран на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку сразу на 75 б.п., до 7,5%. "Регулятор в своем пресс-релизе отмечает смещение баланса рисков для инфляции в сторону проинфляционных и допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях - так, прогноз средней ключевой ставки в следующем году сдвинут в диапазон 7,3-8,3% с 6-7%, прогнозировавшийся ранее в июле этого года. Ожидания дальнейшего повышения ставок наряду с ростом цен на нефть могут на краткосрочном горизонте оказать поддержку рублю", - отмечает Наумова.

"В начале торгов рубль умеренно снижался вслед за мировыми рынками и нефтью. Однако вскоре они стали активно восстанавливаться, вызвав резкое укрепление российской валюты. В результате она обновила 15-месячный максимум. (. . .) Банк России повысил ставку сразу на 0,75 процентного пункта (п.п.), тогда как консенсус склонялся к увеличению показателя на 0,5 п.п. Поэтому рубль отреагировал на столь жесткое решение ЦБ резким укреплением: доллар впервые с июня 2020 года опускался ниже 70 рублей, а евро установил 15-месячный минимум чуть ниже отметки 81,3 рубля. Затем валютные курсы существенно отскочили в рамках коррекции, а также из-за ухудшения внешнего фона. Однако после старта американской сессии рубль умеренно укрепился, но остался далеко от достигнутых вершин", - отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и могут завершить "в плюсе" всю неделю, в том числе на ожиданиях повышения спроса. Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составила $84,94 за баррель, что на 0,39% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени до $82,95 за баррель, что на 0,55% выше итогового значения предыдущей сессии.

С начала текущей недели Brent прибавила в цене 0,2%. WTI завершает "в плюсе" девятую неделю подряд, подорожав на 1,5%.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 12,81 копейки, до 70,8623 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,2 копейки, до 82,4979 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 55,73 копейки по отношению к четвергу и составил 70,5092 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 63,25 копейки и составил 70,4728 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 778,497 млн, из которых $862,931 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 915,566 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 50,64 копейки, до 82,1762 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 73,07 копейки и составил 82,0514 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR718,96 млн, из которых EUR243,427 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR475,533 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в пятницу перед решением Банка России по ключевой ставке. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,2% и 7,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 7,48% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 5 б.п. - до 7,88% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 8 б.п. и составила 7,96% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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