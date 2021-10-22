Рынок акций РФ откатился ниже 4200п по индексу Мосбиржи после резкого повышения ставки ЦБ РФ

Москва. 22 октября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу снижением из-за отечественных и западных распродаж, вызванных неожиданно резким повышением Банком России ключевой ставки (на 0,75 процентного пункта), а также на фоне забуксовавших в подъеме нефти и индексов в США; индекс Мосбиржи после попыток роста в район 4250 пунктов откатился ниже рубежа 4200 пунктов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 4196,96 пункта (-0,5%) - минимум с 6 октября, индекс РТС за счет укрепления рубля подрос до 1877,99 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 3%.

Доллар упал до 70,41 рубля (-0,69 рубля), минимум сделок составил 69,815 руб./$1 (-1,28 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,7-1,5%, доллар подешевел на 0,62 рубля.

Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта (до 7,5% годовых), дав сигнал, что допускает возможность дальнейших повышений на ближайших заседаниях. Средняя ключевая ставка в РФ до конца 2021 года прогнозируется в диапазоне 7,5-7,7% годовых, сообщил регулятор.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2022 год с 6,0-7,0% до 7,3-8,3%. ЦБ также сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на уровне 4,0-4,5% годовых, повысил прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%. Регулятор также повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2022 год с $35 млрд до $65 млрд.

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,9%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,2%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы").

По словам трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, американский рынок акций на торгах в пятницу показывает негативную динамику - на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики проседают акции технологических компаний, что тянет индексы вниз. Повышение ставки ЦБ РФ привело к резкому укреплению рубля, что оказало давление на индекс МосБиржи, а нефть притормозила рост в районе $85 за баррель Brent.

Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков считает, что повышение ставки ЦБ РФ может начать сдерживать рост рынка акций, хотя поддержкой пока выступает оптимистичная ситуация на внешних площадках.

Нефть и промышленные металлы торгуются в небольшом "плюсе". Китайские новости порадовали тем, что проблемный застройщик China Evergrande нашел средства для погашения текущих платежей по долларовым бондам.

Лидеры розничной торговли "Магнит" (MOEX: MGNT) и X5 Retail (MOEX: FIVE) Group выросли в цене, так как в период нерабочих дней ноября продовольственные магазины останутся доступными, а непродовольственные будут вынуждены работать только в онлайн-режиме.

Решение ЦБ РФ по ставке было продиктовано динамикой инфляции. Регулятор ожидает, что по итогам года она составит уже 7,4-7,9%, и не исключает дальнейшего повышения ставки. На этом фоне стоит ждать резкого роста доходностей по облигациям, что открывает возможности для инвестирования с низким риском. При замедлении инфляции рубль получит очередной шанс на укрепление, так как будет расти его реальная доходность. Поэтому в перспективе 12 месяцев вполне допустимо ожидать курс доллара ниже 70 рублей.

ОЭСР сообщает, что большинство стран соглашения отказываются от экспортного финансирования проектов угольной энергетики. Среди этих стран: Австралия, Великобритания, Канада, Евросоюз, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Турция и США. Новый план предусматривает ликвидацию финансирования проектов угольной энергетики без оборудования по захвату, утилизации и хранению углекислого газа. Также предполагается сокращение финансирования уже существующим проектам, если только не предполагается усовершенствование для сокращения выбросов.

Утром были опасения, что нефть готовится прервать многонедельную полосу роста, однако затем Brent вернулась к уровню $85 за баррель и претендует на то, чтобы продлить эту полосу. Также стоит обратить внимание на то, что в американском Кушинге запасы упали до 31,2 млн баррелей, что является минимальным объемом с октября 2018 года. Соответственно, попытки коррекции в нефти могут оказаться краткосрочными, считает Кочетков.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что на следующей неделе биржевые индексы могут увеличить волатильность.

Сообщения о том, что проблемный девелопер КНР Evergrande все-таки произвел выплаты по долларовым облигациям, снизили опасения развития кризиса в китайском строительном секторе. При этом цены на сырье остаются на повышенных уровнях, что позитивно для рублевых активов.

С другой стороны, заметное ухудшение ситуации с пандемией в России и в мире, в том числе на фоне появления новых штаммов коронавируса может увеличить давление на риск-аппетиты. К тому же в условиях нового витка вирусных рисков ключевые регуляторы вынуждены рассматривать сокращение монетарных стимулов в ближайшей перспективе из-за повышенного давления инфляции, которое усиливается высокими ценами на нефть и другое сырье на фоне энергокризиса. Уже 3 ноября Федрезерв США с большой вероятностью объявит о начале сворачивания программы количественного смягчения. На будущей неделе судьбу ключевых ставок также будут решать ЕЦБ, центробанки Японии и Канады.

Как отмечает руководитель отдела управление акциями "Сбер управление активами" Евгений Линчик, ЦБ РФ резко поднял ключевую ставку и сохранил достаточно жесткую риторику, заявив, что допускает дальнейшие повышения ставки на ближайших заседаниях. Данное решение может привести к заметным негативным последствиям для сегмента малого бизнеса и рынка ипотечного кредитования.

На следующей неделе ожидается смешанная динамика, которая будет определяться в первую очередь внешним фоном, карантинными ограничениями на локальном рынке и ценами на энергоносители. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 4200-4300 пунктов, по долларовому индексу РТС - 1850-1910 пунктов, полагает Линчик.

В пятницу в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%) на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group, подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,7%), но проседают Штаты (индекс S&P 500 просел на 0,4%, к 4530 пунктам).

Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу осуществила выплаты по облигациям. Компания провела платеж на сумму $83,5 млн, который должна была осуществить 23 сентября. Таким образом, застройщик на данный момент избежал дефолта. Акции Evergrande в пятницу на Frankfurt Stock Exchange (FSE) выросли более чем на 9%. Днем ранее Evergrande отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

На нефтяном рынке цены в пятницу отыграли все утренние потери и вышли в небольшой "плюс". Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,67 за баррель (+0,1% и -1,4% в четверг), декабрьская цена WTI - $82,67 за баррель (+0,2% и -1,1% накануне).

Спад на рынке до этого эксперты объясняют желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-ного подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли.

Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе упали на 2,4 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ мало что может сделать для преодоления глобального энергетического кризиса.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-21%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-20,3%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (-14,9%), юумаги "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-14,5%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-13,1% и -12,9% "префы"), "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-7,9%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-7,4%).

Просели акции ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (-0,2%) на фоне выхода в пятницу отчета за III квартал: компания сократила добычу угля на 2% по сравнению со II кварталом года, до 4,983 млн тонн; годовой прирост добычи составил 4%.

Лидерами роста выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+41,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+15,3%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+15,2%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+6,2%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,67 млрд рублей (из них 15,25 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,07 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").