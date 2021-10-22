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22 октября 2021 года 19:26

Цены евробондов РФ по итогам недели снизились вслед за UST на ожиданиях ужесточения монетарной политики

Москва. 22 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), сформировавшейся на ожиданиях ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились за счет более активного повышения процентных ставок US Treasuries по сравнению с доходностью отечественных бумаг, исключение составил лишь спред для самого "короткого" выпуска евробондов РФ с погашением в 2023 году.

Тенденция к ценовому снижению в секторе евробондов России сформировалась в первый же торговый день недели на фоне общемирового охлаждения "аппетита" к риску, произошедшего после публикации новой порции макроэкономической статистики в Китае. На этом фоне в понедельник упали практически все азиатские и европейские фондовые индексы, в том числе российские индикаторы - индексы РТС и МосБиржи; также снизились в цене US Treasuries. Глобальные инвесторы были разочарованы опубликованной в Китае макроэкономической статистикой, продемонстрировавшей замедление экономического роста в этой стране.

Темпы роста экономики Китая в III квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости. ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год. Эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в III квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%. Объем промпроизводства в КНР в сентябре увеличился на 3,1% в годовом выражении после подъема на 5,3% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,5%. Сентябрьский рост стал самым слабым с июля 2020 года.

Кроме того, объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем (это максимальное падение показателя с февраля текущего года). Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.

Активность продавцов на рынке российских еврооблигаций несколько снизилась во вторник и среду на фоне противоречивых внешних сигналов, что привело уже к смешанной динамике котировок. Более уверенно чувствовали себя "короткие" и среднесрочные бумаги, в то время как "длинные" выпуски евробондов РФ остались в нисходящем тренде. Стабилизации ситуации на рынке способствовало, в частности, снижение активности продавцов в секторе базовых активов - US Treasuries, где снижение котировок также продолжилось лишь в "длинных" бумагах. При этом процентные ставки десятилетних US Treasuries колебались вблизи отметки 1,64% годовых.

Падение котировок российских еврооблигаций возобновилось 21 октября вслед за новой волной падения цен американских казначейских обязательств, сформировавшейся на ожиданиях скорого начала ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, в том числе Федрезервом США. Энергокризис, приведший к заметному росту всех энергоресурсов, включая нефть, газ и уголь, а также нарушение цепочек поставок привели в итоге к росту инфляционных рисков. И соответственно, для обуздания инфляции мировым центробанкам, скорее всего, придется принимать достаточно "жесткие" меры, даже в странах и регионах, где уже достаточно давно сложились отрицательные процентные ставки, в частности, в еврозоне. При этом отечественные бумаги в целом чувствовали себя лучше большинства евробондов развивающихся стран, так как Россия является одним из основных бенефициаров высоких цен на энергоресурсы, что способствует как росту валютной выручки экспортеров, так и дополнительным доходам бюджета. Но противостоять общемировому негативному тренду российские еврооблигации все же были не в состоянии.

В последний день недели ситуация как на мировых долговых рынках, так и в секторе отечественных евробондов стабилизировалась, и динамика котировок была уже в рамках бокового диапазона.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за пять дней на 0,35%, до 135,15% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта - до 3,55% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,5%, до 129,22% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился за неделю на 2 базисных пункта и составил 191 базисный пункт). Евробонды РФ с погашением в 2047 году снизились в цене на 0,4% - до 126,62% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта, до 3,645% годовых). Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году потерял в стоимости 0,21%, подешевев до 110,87% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта и 22 октября составила 2,195% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,22%, до 112,24% от номинала (их доходность выросла на 4,5 базисного пункта, до 1,95% годовых), а самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году снизился в цене на 0,2% - до 107,48% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 2 пункта и составил 56,5 базисного пункта). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам недели на 0,17%, составив 116,01% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 5 пунктов - до 86 базисных пунктов).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут продолжить умеренное снижение на фоне прогнозируемой нестабильной ситуации на мировых долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, мировые долговые рынки могут вновь оказаться под давлением продавцов из-за опасений скорого сворачивания стимулирующих программ и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, и прежде всего Федрезервом США, который может объявить о начале сокращения объемов выкупа облигаций уже по итогам заседания 3 ноября.

В свою очередь Банк России по итогам заседания 22 октября принял решение повысить ключевую ставки сразу на 75 базисных пунктов - до 7,5% годовых, что оказалось более агрессивным повышением, чем прогнозировали аналитики. При этом ЦБ РФ не стал смягчать "ястребиную" тональность сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики, а также усилил формулировку, в которой обозначил оценку проинфляционных рисков. "Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - сказано в заявлении ЦБ.


Опубликовано: /Финмаркет/
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