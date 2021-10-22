"Велес Капитал" рекомендует покупать акции НЛМК с целью 280 руб

Аналитики "Велес Капитала" сохраняют позитивную оценку акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и подтверждают рекомендацию "покупать" для его бумаг с целевой ценой на уровне 280 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"НЛМК" представил сильные финансовые результаты за III квартал 2021г (лучше консенсуса). Все показатели установили абсолютный исторический рекорд на фоне высоких цен реализации. В IV квартале 2021г "НЛМК" ожидает восстановление производства на Липецкой площадке после аварии в конверторном цехе, что приведет к росту совокупной выплавки стали до 4,7-4,8 млн т. Таким образом, мы допускаем увеличение продаж стальной продукции в IV квартале до рекордных 5 млн т, что обеспечит сильные финансовые результаты и дивиденд в размере 10 руб. на акцию. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги "НЛМК" и подтверждаем рекомендацию "покупать" с целевой ценой 280 руб.", - пишет аналитик Василий Данилов.

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