Решение ЦБ РФ по ставке не окажет значимого влияния на проинфляционные факторы - ИКСИ

Решение ЦБ РФ по ключевой ставке не окажет значимого влияния на существующие проинфляционные факторы, полагает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

"Решение Банка России о повышении ключевой ставки очень удивляет на фоне решений, принятых на уровне Президента РФ и глав субъектов РФ о существенном ужесточении антиковидных мер, в частности, введения локдаунов той или иной степени жесткости, - пишет эксперт. - В настоящий момент явных проинфляционных факторов, на которые Банк России мог бы повлиять ужесточением денежно-кредитной политики, в явном виде практически не наблюдается. Темпы роста реальной заработной платы уже в августе были минимальными за последние 4 месяца (2,2% в годовом выражении). И даже более того - Минэкономразвития скорректировало в худшую сторону прогноз по росту реальных располагаемых доходов на этот год. Если ранее рост ожидался на 3,0%, то сейчас - лишь на 2,5%, и это несмотря на августовскую выплату на детей школьного возраста и сентябрьскую выплату пенсионерам и военнослужащим. Поэтому оснований ожидать устойчивое расширение спроса в ближайшей перспективе вряд ли приходится".

По мнению Заверского, введение же ограничительных мер как минимум на ближайшие недели будет способствовать дезинфляционному давлению на динамику цен со стороны спроса. Более того, в настоящий момент отсутствует и проинфляционное влияние падения цен на нефть, которое наблюдалось 1,5 года назад. Тогда на фоне ухудшения ситуации на нефтяном рынке наблюдалось падения курса рубля, в то время как сейчас мы наблюдаем довольно устойчивый его рост.

"Значительное влияние на инфляционные процессы во всем мире оказывают, о чем упоминает и сам Банк России в своем пресс-релизе, сохраняющиеся затруднения в производственных и логистических цепочках, - указывает аналитик. - Однако это тот фактор, на который повышение ключевой ставки не способно оказать воздействие. Более того, что касается и ряда процессов внутри страны, повышение ключевой ставки будет оказывать на них скорее дестабилизирующее влияние, способное подталкивать цены вверх. Например, значительный рост цен на плодоовощную продукцию никак не связан с резким ростом спроса, дело тут скорее, даже если не затрагивать ситуацию с урожаем, в росте издержек аграриев, проблемах внутренней логистики, дефиците оптово-распределительных центров и т.д. Повышение стоимости кредитных ресурсов будет лишь усугублять имеющиеся проблемы".

Столь значительное повышение ключевой ставки, на взгляд Заверского, также ставит под вопрос реализацию прогноза Минэкономразвития на 2022-2024гг. Министерство изначально рассматривало жесткую денежно-кредитную политику Банка России как фактор, сдерживающий динамику ВВП на прогнозном горизонте. Однако с учетом того, что ключевая ставка в среднем в течение ближайшего года скорее всего окажется на более высоком уровне, чем ожидалось ранее, рост ВВП на 3% в следующем году может оказаться недостижимым, и высока вероятность, что он окажется существенно ниже, полагает эксперт.

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