Бумаги ВТБ, Яндекса и РусАла будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги ВТБ, "Яндекса" и "РусАла" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе ВТБ представит финансовые результаты за III квартал 2021г. Показатели, на его взгляд, должны быть сильными, хотя ожидается замедление темпов роста относительно уровней предыдущего года из-за восстановления базы после провала в I полугодии 2020г. В фокусе чистая прибыль банка. При соблюдении действующего в последние годы принципа равной дивидендной доходности на каждый тип акций дивдоходность бумаг по итогам года ожидается вблизи 11%.

"С технической точки зрения взгляд на акции ВТБ умеренно позитивный. Бумаги движутся в рамках восходящего тренда. Последний двухдневный откат завершился подъемом на торгах пятницы. Осцилляторы разгружены и не препятствуют росту. Основное сопротивление сейчас - 0,0575 руб. Позитивный финансовый отчет мог бы стать драйвером для пробоя отметки. Следующей целью в таком варианте станет отметка 0,06 руб. за бумагу", - указывает Пучкарев.

Финансовый отчет "Яндекса" за III квартал должен выйти 27 октября. Эксперт рекомендует обратить внимание стоит обратить на темпы роста выручки, а также EBITDA сегментов Такси, Поиск и Портал. Особый интерес представляют результаты Яндекс.Маркета особенно с точки зрения усиления маркетинговой активности во II квартале. Вероятно, сегмент поддержит темпы роста выручки группы, но продолжит оказывать давление на рентабельность.

"С технической точки зрения акции Яндекса движутся в локальном нисходящем тренде, - констатирует аналитик. - Стохастик на дневном интервале перегрет, но по RSI потенциал снижения еще есть. Сигналов к развороту тенденции не просматривается, но публикация позитивного отчета могла бы вернуть интерес покупателей к бумаге. Ближайшая цель в таком случае - 5700 руб., а в перспективе нескольких недель возврат к 6000 руб. был бы оправдан".

Операционные результаты "РусАла" за III квартал особенно интересны в свете ралли в ценах на алюминий. По мнению Пучкарева, внимание стоит обратить на объемы продаж, долю продукции с высокой добавленной стоимостью, а также размер премии реализации к ценам на LME.

"Техническая картина в бумагах "РусАла" умеренно негативная. Коррекционный откат может получить развитие до уровня 75 руб. На дневном интервале заметна медвежья диверегенция по RSI. При реализации негативного сценария и в случае пробоя 75 руб. следующим ориентиром для активизации быков может стать поддержка на 70 руб.В то же время коррекция в ценах на алюминий пока некритичная. При текущих уровнях РУСАЛ способен генерировать высокий свободный денежный поток, проводить делеверидж. В более долгосрочной перспективе это открывает возможности для возобновления выплаты дивидендов", - отмечает стратег BCS Express.

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