Возможно укрепление рубля на горизонте до полугода - Банк "Открытие"

Возможно укрепление курса рубля по отношению к большинству валют развитых и развивающихся рынков на горизонте ближайших шести месяцев, говорится в комментарии старшего экономиста аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максима Петроневича.

"Рост ключевой ставки приведет к повышенной волатильности национальной валюты в 2022-2023 гг. Высокий уровень ставок будет способствовать сохранению притока капитала на денежный рынок и впоследствии на рынок ОФЗ. Вместе с ожидаемым дальнейшим увеличением счета текущих операций из-за сезонных факторов и роста объемов экспорта нефти и газа на фоне сохранения высоких цен на них приток капитала будет способствовать дальнейшему укреплению рубля относительно большинства валют развитых и развивающихся рынков в течении ближайшего полугода. В то же время более значительная доля нерезидентов на рынке российского госдолга будет обуславливать большую чувствительность рубля к геополитическим шокам, а также может привести к заметной коррекции во второй половине 2022-2023 г., когда дисбалансы на мировых рынках должны исчезнуть, а цикл ужесточения монетарной политики в США наложится на цикл снижения ключевой ставки в России", - пишет эксперт.

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