Индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить рост до появления веских негативных сигналов - "Велес Капитал"

Фондовые индексы Мосбиржи и РТС могут продолжить повышение до появления веских негативных сигналов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС, судя по всему, вступят в последнюю неделю октября выше краткосрочных поддержек 4200 и 1840 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что позволяет рассчитывать на обновление исторического (выше 4300 пунктов) и многолетнего (выше 1900 пунктов) максимумов соответственно, - отмечает эксперт инвесткомпании. - В целом, с одной стороны, фондовым площадкам вблизи рекордных и среднесрочных максимумов по-прежнему сложно идти выше, но при этом основной "бычий" тренд по рисковым активам сохраняется. Последнее означает, что до появления веских негативных сигналов повышение может продолжаться".

Из макроэкономических событий следующей недели Кожухова обращает внимание на заседание ЕЦБ, индекс потребительского доверия США, прибыли промышленных компаний Китая, предварительную потребительскую инфляцию Германии в октябре, динамику заказов на товары длительного пользования в США, предварительное изменение ВВП США и Германии за третий квартал, а также данные по личным доходам и расходам и индикатору ценового потребления США.

Также эксперт указывает, что операционные результаты, помимо прочих эмитентов, опубликуют Petropavlovsk, Polymetal и "Полюс", а финансовые результаты - X5 Retail Group, "ММК", "Московская биржа", "Яндекс", "Магнит" и другие.

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