Потенциал роста цены акций Intel составляет 32% - "Инвестиционный банк Синара"

Котировки акций Intel Corp. обладают потенциалом роста на 32% от текущих уровней, бумаги являются одними из самых привлекательных в секторе, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Intel отчиталась в четверг за 3К21, разочаровав инвесторов, поскольку нехватка компонентов сказалась на поставках компьютеров, а жесткие меры, принимаемые в Китае в отношении компьютерных игр, повредили продажам чипов для ноутбуков. Мы считаем, что инвесторы отреагировали слишком пессимистично, ориентируясь на краткосрочные результаты и прогнозы, и видим несколько позитивных моментов в отчетности, - отмечает эксперт банка Сергей Вахрамеев. - Динамика сегмента "Центр обработки данных" (выпуск процессоров для серверов) сейчас основной индикатор прогресса Intel. Как мы и прогнозировали, после нескольких кварталов снижения с 3К21 в этом сегменте начался двузначный рост (+10%) благодаря восстановлению после экономических последствий пандемии. Помимо этого, скорректированная выручка в 2022 году, согласно прогнозу менеджмента, составит не менее $74 млрд, что выше ожиданий аналитиков ($73,4 млрд), а в последующие годы темпы роста выручки должны увеличиться. Мы сохраняем нашу оценку справедливой стоимости акции Intel в размере $74 за штуку и считаем бумаги компании одними из самых привлекательных в секторе с потенциалом роста 32%".

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