"Фридом Финанс" рекомендует воздержаться от покупок акций AT&T в текущий момент

"Фридом Финанс" понизил прогнозную цену акций AT&T Inc. с $30 до $27 за штуку и рекомендует воздержаться от покупок бумаг в текущий момент, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Масштабное изменение структуры бизнеса в настоящее время отталкивает инвесторов от покупки бумаг AT&T, в среднесрочной перспективе их котировки, скорее всего, продолжат консолидироваться. Трансформация бизнеса происходит на фоне усиления конкуренции на ключевых рынках, что создает дополнительные риски. С учетом этих факторов мы снижаем целевую цену по акции AT&T с $30 до $27 за штуку и рекомендуем инвесторам временно воздержаться от открытия позиций в этом инструменте. Мы не видим потенциальных катализаторов роста на среднесрочном горизонте, поэтому считаем оценку компании по мультипликатору P/E NTM около 8х вполне обоснованной", - отмечает аналитик Михаил Денисламов.

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