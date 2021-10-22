"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth с прогнозной ценой $449,87

"Финам" рекомендует держать акции UnitedHealth Group с прогнозной ценой $449,87 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Крупнейший по величине выручки медицинский страховщик США UnitedHealth Group из года в год показывает стабильный рост выручки и прибыли, а в период пандемии коронавируса его услуги приобрели особую важность в общенациональном масштабе. Помимо коронакризиса росту финансовых потоков компании способствует старение американского населения. Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028 году страна будет тратить на здравоохранение $6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. UnitedHealth умеренно недооценена с фундаментальной точки зрения и достойна присутствовать в инвестиционных портфелях в ближайший год", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

UnitedHealth Group - крупнейшая компания в сфере медицинского страхования в США по величине выручки и одна из крупнейших компаний сектора здравоохранения.

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