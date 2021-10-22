"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Polymetal с целью 1800 руб

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею "покупать акции

Polymetal с прогнозной ценой 1800 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Компания запустила Нежданинское месторождение - одно из крупнейших в России . Новые проекты обеспечат прирост добычи на 17% к 2025г.

- Усиление рисков стагфляции повышает привлекательность золота: прогноз от ФРБ Атланты по росту ВВП США в III квартале был понижен сразу до 0,5% против 6% в начале сентября. В сентябре рост цен в США ускорился до 5,4% г/г.

- Акции Polymetal отстали в динамике от других золотодобытчиков более чем на 7%.

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