Реакция рынка ОФЗ на любое решение ЦБР по ставке мало предсказуема - Уралсиб

Реакция российского долгового рынка на любое решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу мало предсказуема, считает аналитик Уралсиба Ирина Лебедева.

"Сейчас трудно предсказывать реакцию долгового рынка на любое решение ЦБ РФ по ставке, в экономике слишком много неопределенности. Никто не ждет сохранения ставки на текущем уровне, но при этом консенсус-прогноз аналитиков скорее склоняется в пользу повышения ставки на 25 б.п., котировки же ОФЗ, в первую очередь коротких выпусков, отражают ожидания пересмотра на 50 б.п. вверх. Также значительная неопределенность связана с оценкой пиковых значений инфляции и сроков их достижения, от этого во многом будет зависеть динамика ключевой ставки и рынка ОФЗ в среднесрочной перспективе, - пишет эксперт корпорации. - Например, повышение ставки на 25 б.п. может быть воспринято как проявление излишней мягкости ЦБ, которая не позволит добиться существенного снижения инфляции и ее постепенного возврата в окрестность долгосрочного ориентира к концу следующего года, так что доходности на дальнем конце суверенной кривой в этом случае могут пойти вверх. Ужесточение риторики и более значимое повышение ставки способно, наоборот, негативно сказаться на коротком участке суверенной кривой, но оказать поддержку среднесрочным и длинным бумагам".

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