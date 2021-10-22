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22 октября 2021 года 11:10
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции Норникеля с целью 28445 руб
"Велес Капитал" рекомендует покупать акции "Норильского никеля" с целевой ценой 28445 руб. за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. "Норникель" представил нейтральные операционные результаты за III квартал 2021г, - отмечает аналитик Василий Данилов. - Показатели ожидаемо восстанавливаются после ряда аварий на ключевых активах. Производство меди и никеля выйдет на доаварийные уровни в IV квартале 2021г, в то время как металлы платиновой группы вернутся к нормальным значения в начале 2022г. На наш взгляд, ключевым драйвером в бумагах "Норникеля" являются дивиденды за 2021г, которые составят 2800-3000 руб. на акцию. Также компания имеет неплохие шансы вернуться на 4-е место в индексе MSCI Russia в феврале 2022г". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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