ПСБ рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 9,1 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

"Представленные операционные результаты "НМТП" за 8 месяцев 2021 года оказались несколько слабыми, учитывая более высокие ожидания по наращиванию перевалки наливных грузов. Тем не менее ожидаем, что послабления по объемам добычи в рамках сделки ОПЕК+ позволят компании наращивать объемы перевалки. Рекомендуем покупать бумаги с целевым уровнем в 9,1 рубля за штуку", - отмечают эксперты банка.

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