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22 октября 2021 года 10:10

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также в ожидании объявления итогов октябрьского заседания ЦБ РФ (аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов, до 7,00-7,25% годовых), полагают аналитики

Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Dow Jones Industrial Average слабо снизился, в то время как значение Standard & Poor's 500 обновило исторический максимум впервые за семь недель. Инвесторы продолжают смотреть за тем, как проходит сезон корпоративной отчетности за третий квартал, а также оценивают потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги. Уже опубликовали результаты около 70 компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Прибыль в 86% случаев оказалась лучше консенсус-прогнозов.

Индекс производственной активности в Филадельфии в октябре опустился до 23,8 пункта по сравнению с 30,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали менее значительное падение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии - до 25 пунктов. Индекс опережающих экономических показателей США в сентябре вырос всего на 0,2%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В августе подъем составлял 0,8%. Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,6%.

Между тем число заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 290 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 296 тыс., а не 293 тыс., как сообщалось прежде. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения до 300 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются на торгах в пятницу на фоне оптимизма по поводу ситуации с китайским застройщиком Evergrande Group. Японский Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,23%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:32 мск вырос на 0,14%, в то время как китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%. Южнокорейский индикатор Kospi к 8:30 мск опустился на 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 не демонстрирует изменений.

Китайское государственное издание Securities Times сообщило, что Evergrande в пятницу осуществила выплаты по облигациям. Компания провела платеж на сумму $83,5 млн, который должна была осуществить 23 сентября. Таким образом, застройщик на данный момент избежал дефолта. Днем ранее Evergrande отказалась от планов продажи контрольного пакета акций подразделения по управлению недвижимостью Evergrande Property Services Group за $2,6 млрд.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги в четверг в минусе впервые за шесть сессий, продолжают снижаться в пятницу. Спад на рынке эксперты связывают с желанием трейдеров зафиксировать прибыли после более чем 10%-ного подъема рынка за последний месяц, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу продолжения ралли. Запасы нефти на терминале в американском Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, на прошлой неделе упали на 2,4 млн баррелей, до минимального уровня с октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия заявила, что ОПЕК+ мало что может сделать для преодоления глобального энергетического кризиса.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в пятницу составила $84,11 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,4% - до $84,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $82,02 за баррель, что на 0,58% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 1,1% - до $82,5 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,444 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,937 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 октября снизился всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,01%, опустившись до 727,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Росбанк-002Р-04" (+0,25%), "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+0,24%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,15%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,57%), "ГТЛК-001Р-03" (-0,29%) и "ТМК БО-07" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Помощь интернет-магазинам" (ООО "ПИМ") полностью разместило трехлетние облигации серии БО-01 объемом 130 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 9-го купона будет погашаться по 25% от номинальной стоимости. В обращении находится также выпуск коммерческих облигаций компании на 19,98 млн рублей.

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" установило ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,2 млрд рублей на уровне 12% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 12,55% годовых. Длительность 1-го купона составит 123 дня, остальные купоны квартальные. Сбор заявок на облигации прошел 21 октября. Техразмещение запланировано на 25 октября. Облигации будут размещены в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 67 лет (24 тыс. 388 дней).

ООО "Некс-Т" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил 18-21 октября. Техразмещение запланировано на 26 октября. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 10 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет, облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Альфа-банк установил ставку 1-го купона годовых облигаций серии 002Р-15 в размере 8,06% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 21 октября. Техразмещение запланировано на 28 октября. Премаркетинга данного выпуска Альфа-банк не проводил.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 34-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 7,5% годовых. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов, дата погашения выпуска - 1 ноября 2022 года. Выпуск А26 на 6 млрд рублей был размещен в июне 2013 года. По нему предусмотрена выплата 65 квартальных купонов, выпуск будет погашен 1 ноября 2029 года. Выпуски имеют амортизационную структуру погашения.


Опубликовано: /Финмаркет/
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