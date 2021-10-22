"Атон" подтверждает рейтинг акций ФосАгро на уровне "выше рынка"

"Атон" позитивно оценивает результаты "ФосАгро" за 3К21 и подтверждает рейтинг акций компании на уровне "выше рынка", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"ФосАгро" опубликовала хорошие операционные показатели, соответствующие целевым задачам роста компании до 2025г, - пишут аналитики "Атона". - Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка" по "ФосАгро", которая остается дешевой по спотовым ценам, торгуясь с мультипликатором EV/EBITDA 2021П всего 4,1x против своего собственного среднего 5-летнего значения 6,4x. Мы считаем "ФосАгро" главным бенефициаром перебоев с экспортными поставками удобрений из Китая, а также ралли в ценах на газ".

Эксперты напоминают, что общее производство удобрений в 3К21 незначительно снизилось г/г (-0,8%%) до 2,5 млн т, в то время как продажи удобрений упали на 3,4% г/г, до 2,6 млн т в связи с ограниченным сезонным спросом в Индии в результате позднего решения по субсидиям, относительно низкого уровня субсидий, а также эффекта высокой базы. Продажи азотных удобрений выросли на 8% г/г до 0,5 млн т как за счет их доступности для потребителей, так и из-за ситуации на энергетическом рынке.

"ФосАгро" отмечает, что цены на удобрения продолжат восстанавливаться на фоне роста цен на газ в Европе и Азии, а также ограничений на экспорт фосфорных удобрений из Китая.

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