Существуют риски развития нисходящей коррекции цены нефти к $82/барр. - "Велес Капитал"

Существуют риски развития нисходящей коррекции котировок нефти марок Brent и WTI в район уровней $82 и $79 за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Котировки нефти марок Brent и WTI в пятницу утром пытаются вернуть поддержки на уровнях $84 и $82,50 за баррель соответственно, но в целом настроения на рынке указывают на риски развития нисходящей коррекции с перспективой движения в район уровней $82 и $79 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). В пятницу цены будут реагировать главным образом на общеэкономический фон", - отмечает эксперт.

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