Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"

Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82,5-83,4 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".

Аналитик Денис Бадьянов напоминает, что 21 октября российский рубль демонстрировал умеренное снижение к доллару и евро на фоне сокращения нефтяных котировок в район $84 за баррель, коррекции мировых площадок и снижения интереса к рисковым активам. По итогам торгов курс доллара составил 71,10 руб. (+30,25 коп.), курс евро - 82,79 руб. (+28,0 коп.). Стоимость бивалютной корзины выросла на 29,0 коп. и составила 76,36 руб. На утренних торгах в пятницу курс доллара составил 71,14 руб. (+4,5 коп.), курс евро - 82,72 руб. (+6,25 коп.). Нефтяные цены снижаются в пределах 0,75%.

"Для национальной валюты в пятницу ключевым событием станет решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидается, что регулятор в целях сдерживания инфляции примет решение об увеличении ставки до 7,25%, что на короткий период окажет позитивное действие на курс рубля. В течение сессии российская валюта может торговаться в диапазоне 71,0-72,0 руб. в паре с долларом и на уровне 82,5-83,4 руб. в паре с европейской валютой", - отмечает эксперт.

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