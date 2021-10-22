Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЦБ РФ и индексы PMI:

- Главное событие дня для российского рынка - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК);

- Ожидается публикация предварительных индексов PMI для развитых стран;

- В США выйдет отчёт Baker Hughes о числе буровых установок.

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