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22 октября 2021 года 10:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЦБ РФ и индексы PMI: - Главное событие дня для российского рынка - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК); - Ожидается публикация предварительных индексов PMI для развитых стран; - В США выйдет отчёт Baker Hughes о числе буровых установок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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22 октября 2021 года 10:24
Существуют риски развития нисходящей коррекции котировок нефти марок Brent и WTI в район уровней $82 и $79 за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки нефти марок Brent и WTI в пятницу утром пытаются вернуть... читать дальше
.22 октября 2021 года 10:14
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82,5-83,4 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". Аналитик Денис Бадьянов напоминает, что 21 октября российский рубль демонстрировал умеренное снижение к доллару и евро на фоне сокращения нефтяных... читать дальше
.22 октября 2021 года 09:52
Вероятен небольшой отскок вверх на российском фондовом рынке в начале торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Небольшая беспричинная паника в четверг "прокатилась" по российскому рынку акций. Без каких-то весомых оснований индекс... читать дальше
.22 октября 2021 года 09:45
Утром пятницы у аналитиков нет единого мнения о направленности движения на российском фондовом рынке. читать дальше
.22 октября 2021 года 09:42
Возможен небольшой рост на отечественном рынке акций в пятницу утром, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Большинство азиатских рынков... читать дальше
.22 октября 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4210-4230 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
.22 октября 2021 года 09:30
Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Фондовые рынки АТР преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
.22 октября 2021 года 09:22
Возможно умеренное снижение на российском рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Дальнейшая динамика рынка, по мнению эксперта, будет зависеть от реакции... читать дальше
.22 октября 2021 года 09:13
Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу, сообщается в комментарии "Универ Капитала". "Цены на нефть и металлы в четверг "тянули" отечественный рынок акций вниз - индекс РТС показал просадку на 1,92%. Следует отметить, что нефтяные цены продолжают пребывать в агрессивном... читать дальше
.22 октября 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу нейтрально, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Текущий откат по индексу Мосбиржи укладывается в рамки восходящего тренда. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без... читать дальше
.22 октября 2021 года 08:36
Москва. 22 октября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок. читать дальше
.21 октября 2021 года 19:45
Москва. 21 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая как отрицательную коррекцию нефтяных цен, так и наметившееся охлаждение "аппетита" к риску на мировых рынках капитала. читать дальше
.21 октября 2021 года 19:28
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, упавшей нефти (Brent откатилась ниже $84 за баррель) и металлов; индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням недельной давности во главе с "Русалом", выросли акции НЛМК на квартальном отчете и новостях о дивидендах. читать дальше
.21 октября 2021 года 19:16
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Великобритании в сентябре (09:00 МСК); - саммит лидеров... читать дальше
.21 октября 2021 года 19:01
Основным драйвером роста акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остается высокая дивидендная доходность, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Алексея Калачева. "Финансовые результаты "НЛМК" за 3К21 оказались сильнее как наших ожиданий, так и консенсус-прогнозов, благодаря... читать дальше
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