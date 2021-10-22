.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятен отскок вверх на фондовом рынке РФ в начале торгов пятницы - "Алор Брокер"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в сентябре в РФ ускорилась до 0,6%
В России в сентябре рост потребительских цен ускорился до 0,6% после 0,17% в июле, сообщил Росстат. Инфляция оказалась выше прогнозов аналитиков. В годовом выражении инфляция разогналась до 7,4%
 
Мясопереработчики предупредили о подорожании продукции
Крупнейшие компании-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию (колбасы, сосиски, полуфабрикаты и др.) на 7-20% с конца октября - начала ноября. Об этом "Известиям" сообщили представители крупных торговых сетей. Такие...
 
Малый бизнес подготовил концепцию равного доступа к услугам экосистем
Неконтролируемый рост цифровых экосистем чреват дискриминацией их действующих и потенциальных пользователей и давлением на ценовую политику поставщиков товаров на маркетплейсы. О таких рисках деловое объединение "Опора России" (представляет интересы...
 
Число операций по картам "Мир" выросло за год на 44,5%
Количество межбанковских операций по картам "Мир" за год выросло на 44,5% и превысило 3,2 млрд, по данным на 1 октября 2021 года. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе НСПК. Каждый год число операций по нацкарте растет на 40%, уточнили...
 
22 октября 2021 года 09:52

Вероятен отскок вверх на фондовом рынке РФ в начале торгов пятницы - "Алор Брокер"

Вероятен небольшой отскок вверх на российском фондовом рынке в начале торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Небольшая беспричинная паника в четверг "прокатилась" по российскому рынку акций. Без каких-то весомых оснований индекс Мосбиржи потерял за основную сессию 1,6%. Да, "припали" нефть, уголь и некоторые металлы, но все равно цены на них находятся на сверхкомфортных уровнях для отечественных экспортеров. Похоже, что многие спекулянты просто испугались не успеть зафиксировать прибыль. В пятницу утром внешний фон можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в символическом плюсе, подрастают цены на драгоценные и большинство промышленных металлов. Правда, нефть теряет около 0,8%. Ждем небольшого отскока вверх на российском рынке акций", - пишет эксперт инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 октября 2021 года 10:24
Существуют риски развития нисходящей коррекции цены нефти к $82/барр. - "Велес Капитал"
Существуют риски развития нисходящей коррекции котировок нефти марок Brent и WTI в район уровней $82 и $79 за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки нефти марок Brent и WTI в пятницу утром пытаются вернуть...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 10:14
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 - "Альфа-Капитал"
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82,5-83,4 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала". Аналитик Денис Бадьянов напоминает, что 21 октября российский рубль демонстрировал умеренное снижение к доллару и евро на фоне сокращения нефтяных...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 10:03
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЦБ РФ и индексы PMI: - Главное событие дня для российского рынка - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК); - Ожидается публикация предварительных индексов PMI для развитых...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: единого мнения нет
Утром пятницы у аналитиков нет единого мнения о направленности движения на российском фондовом рынке.    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:42
Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в пятницу утром - "Открытие Инвестиции"
Возможен небольшой рост на отечественном рынке акций в пятницу утром, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Большинство азиатских рынков...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4210-4230п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4210-4230 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:30
S&P 500 завершил торги четверга с историческим рекордом
Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Фондовые рынки АТР преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу.    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:22
Возможно умеренное снижение на рынке акций РФ в пятницу утром - "Фридом Финанс"
Возможно умеренное снижение на российском рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Дальнейшая динамика рынка, по мнению эксперта, будет зависеть от реакции...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:13
Вероятно нейтральное начало торгов акциями в РФ в пятницу - "Универ Капитал"
Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу, сообщается в комментарии "Универ Капитала". "Цены на нефть и металлы в четверг "тянули" отечественный рынок акций вниз - индекс РТС показал просадку на 1,92%. Следует отметить, что нефтяные цены продолжают пребывать в агрессивном...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы нейтрально - BCS Express
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу нейтрально, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Текущий откат по индексу Мосбиржи укладывается в рамки восходящего тренда. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без...    читать дальше
.
22 октября 2021 года 08:36
Рубль в пятницу утром слегка слабеет к доллару и евро вслед за нефтью
Москва. 22 октября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.    читать дальше
.
21 октября 2021 года 19:45
Рубль вечером умеренно снижается к доллару и евро, отыгрывая ухудшение ситуации на мировых рынках
Москва. 21 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая как отрицательную коррекцию нефтяных цен, так и наметившееся охлаждение "аппетита" к риску на мировых рынках капитала.    читать дальше
.
21 октября 2021 года 19:28
Рынок акций РФ откатился к уровням недельной давности из-за упавшей нефти, вырос НЛМК на отчете
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, упавшей нефти (Brent откатилась ниже $84 за баррель) и металлов; индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням недельной давности во главе с "Русалом", выросли акции НЛМК на квартальном отчете и новостях о дивидендах.    читать дальше
.
21 октября 2021 года 19:16
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - розничные продажи Великобритании в сентябре (09:00 МСК); - саммит лидеров...    читать дальше
.
21 октября 2021 года 19:01
Основным драйвером роста акций НЛМК остается высокая дивдоходность - "Финам"
Основным драйвером роста акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остается высокая дивидендная доходность, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Алексея Калачева. "Финансовые результаты "НЛМК" за 3К21 оказались сильнее как наших ожиданий, так и консенсус-прогнозов, благодаря...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.