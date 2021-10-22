Вероятен отскок вверх на фондовом рынке РФ в начале торгов пятницы - "Алор Брокер"

Вероятен небольшой отскок вверх на российском фондовом рынке в начале торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Небольшая беспричинная паника в четверг "прокатилась" по российскому рынку акций. Без каких-то весомых оснований индекс Мосбиржи потерял за основную сессию 1,6%. Да, "припали" нефть, уголь и некоторые металлы, но все равно цены на них находятся на сверхкомфортных уровнях для отечественных экспортеров. Похоже, что многие спекулянты просто испугались не успеть зафиксировать прибыль. В пятницу утром внешний фон можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы торгуются в символическом плюсе, подрастают цены на драгоценные и большинство промышленных металлов. Правда, нефть теряет около 0,8%. Ждем небольшого отскока вверх на российском рынке акций", - пишет эксперт инвесткомпании.

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