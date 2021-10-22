22 октября 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: единого мнения нет
Утром пятницы у аналитиков нет единого мнения о направленности движения на российском фондовом рынке.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятен небольшой отскок вверх на российском фондовом рынке в начале торговой сессии в пятницу".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу нейтрально. Текущий откат по индексу Мосбиржи укладывается в рамки восходящего тренда. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без дальнейшей распродажи в commodities уход к более низким значениям под вопросом".
"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу".
Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Развитие коррекции цен на энергоносители может сохранить давление на российский рынок, что будет способствовать уходу индекса Мосбиржи ниже 4200 пунктов".
"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может открыть торги небольшим ростом, корректируя сильное снижение накануне".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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22 октября 2021 года 10:24
Существуют риски развития нисходящей коррекции котировок нефти марок Brent и WTI в район уровней $82 и $79 за баррель соответственно, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
"Котировки нефти марок Brent и WTI в пятницу утром пытаются вернуть... читать дальше
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22 октября 2021 года 10:14
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71-72 руб./$1 и на уровне 82,5-83,4 руб./EUR1, говорится в комментарии "Альфа-Капитала".
Аналитик Денис Бадьянов напоминает, что 21 октября российский рубль демонстрировал умеренное снижение к доллару и евро на фоне сокращения нефтяных... читать дальше
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22 октября 2021 года 10:03
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЦБ РФ и индексы PMI:
- Главное событие дня для российского рынка - решение ЦБ РФ по ключевой ставке (13:30 МСК);
- Ожидается публикация предварительных индексов PMI для развитых... читать дальше
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22 октября 2021 года 09:52
Вероятен небольшой отскок вверх на российском фондовом рынке в начале торговой сессии в пятницу, полагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Небольшая беспричинная паника в четверг "прокатилась" по российскому рынку акций. Без каких-то весомых оснований индекс... читать дальше
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22 октября 2021 года 09:42
Возможен небольшой рост на отечественном рынке акций в пятницу утром, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.
"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Большинство азиатских рынков... читать дальше
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22 октября 2021 года 09:33
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4210-4230 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших... читать дальше
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22 октября 2021 года 09:30
Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Фондовые рынки АТР преимущественно повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу. читать дальше
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22 октября 2021 года 09:22
Возможно умеренное снижение на российском рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
Дальнейшая динамика рынка, по мнению эксперта, будет зависеть от реакции... читать дальше
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22 октября 2021 года 09:13
Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу, сообщается в комментарии "Универ Капитала".
"Цены на нефть и металлы в четверг "тянули" отечественный рынок акций вниз - индекс РТС показал просадку на 1,92%. Следует отметить, что нефтяные цены продолжают пребывать в агрессивном... читать дальше
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22 октября 2021 года 09:02
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу нейтрально, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
"Текущий откат по индексу Мосбиржи укладывается в рамки восходящего тренда. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без... читать дальше
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22 октября 2021 года 08:36
Москва. 22 октября. Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок. читать дальше
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21 октября 2021 года 19:45
Москва. 21 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль снижается к бивалютной корзине, отыгрывая как отрицательную коррекцию нефтяных цен, так и наметившееся охлаждение "аппетита" к риску на мировых рынках капитала. читать дальше
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21 октября 2021 года 19:28
Москва. 21 октября. Рынок акций РФ в четверг снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, упавшей нефти (Brent откатилась ниже $84 за баррель) и металлов; индексы МосБиржи и РТС опустились к уровням недельной давности во главе с "Русалом", выросли акции НЛМК на квартальном отчете и новостях о дивидендах. читать дальше
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21 октября 2021 года 19:16
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 22 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- розничные продажи Великобритании в сентябре (09:00 МСК);
- саммит лидеров... читать дальше
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21 октября 2021 года 19:01
Основным драйвером роста акций "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) остается высокая дивидендная доходность, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Алексея Калачева.
"Финансовые результаты "НЛМК" за 3К21 оказались сильнее как наших ожиданий, так и консенсус-прогнозов, благодаря... читать дальше
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