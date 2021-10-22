Утренние прогнозы: единого мнения нет

Утром пятницы у аналитиков нет единого мнения о направленности движения на российском фондовом рынке.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Вероятен небольшой отскок вверх на российском фондовом рынке в начале торговой сессии в пятницу".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов. После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу нейтрально. Текущий откат по индексу Мосбиржи укладывается в рамки восходящего тренда. Ближайшая область поддержки находится в районе 4145-4170 пунктов. Спуск к этим отметкам вполне допустим, но без дальнейшей распродажи в commodities уход к более низким значениям под вопросом".

"Универ Капитал" (Андрей Верников): "Вероятно нейтральное начало фондовых торгов в России в пятницу".

Промсвязьбанк (Владимир Соловьев): "Развитие коррекции цен на энергоносители может сохранить давление на российский рынок, что будет способствовать уходу индекса Мосбиржи ниже 4200 пунктов".

"Открытие Инвестиции" (Андрей Кочетков): "Российский рынок акций может открыть торги небольшим ростом, корректируя сильное снижение накануне".