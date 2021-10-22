Возможен небольшой рост на рынке акций РФ в пятницу утром - "Открытие Инвестиции"

Возможен небольшой рост на отечественном рынке акций в пятницу утром, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Большинство азиатских рынков торгуется в плюсе, сырьевые контракты демонстрируют разнонаправленную динамику. Рубль на утренних торгах незначительно слабеет против доллара США. Российский рынок акций может открыть торги небольшим ростом, корректируя сильное снижение накануне. Однако вероятное повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. способно ухудшить настроение инвесторов в акции", - отмечает Кочетков в комментарии.

Также эксперт обращает внимание, что в техническом плане на рынке вновь появляются сигналы на разворот. "Максимумы на дневном графике - 4292 пункта и 4287 пунктов - чем-то напоминают "двойную вершину", последствия которой могут завести индекс Мосбиржи на более низкие значения", - указывает он.

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