Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4210-4230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4210-4230 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 4210-4230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4200, 4180 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4250, 4260 пунктов, - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому могут поспособствовать ожидания предстоящего решения ЦБ РФ по уровню ключевой ставки (13:30 МСК) и последующих комментариев на эту тему (15:00 МСК)".

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, способно оказать вечернее выступление председателя Совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК).

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