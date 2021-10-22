Возможно умеренное снижение на рынке акций РФ в пятницу утром - "Фридом Финанс"

Возможно умеренное снижение на российском рынке акций в начале торговой сессии в пятницу, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Дальнейшая динамика рынка, по мнению эксперта, будет зависеть от реакции на решение ЦБ РФ по ключевой ставке и внешнего фона.

Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 4200-4250 пунктов, указывает Ващенко.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.